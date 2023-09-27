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«Зеленский понимает, при всех издержках, связанных с помутненным его сознанием, что он стал дьяволом Украины. Он стал человеком, если он вообще еще человек, который разрушил Украину», - заявила дипломат.

По словам Захаровой, той Украины, которая выбрала Зеленского президентом, больше никогда не будет. И в этом, выразила уверенность дипломат, его прямая вина.

Захарова отметила, что и до Зеленского многое было сделано для уничтожения Украины. Но именно он окончательно «нажал на кнопку».

Ранее главе киевского режима предрекли отставку из-за давления Запада. По мнению журналиста турецкого издания DikGazete, западные страны ищут замену украинскому лидеру ради мирных переговоров с Россией.

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