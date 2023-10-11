Захарова назвала способ эвакуации россиян из Израиля

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Дипломат указала, что сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Израиле. Она обратила внимание, что эксперты дали неутешительные прогнозы. В связи с этим гражданам России не стоит упускать возможность покинуть страну, так как потом могут возникнуть дополнительные трудности.

«Что касается территории Израиля, то на сегодняшний момент там осуществляются регулярные рейсы, которыми все желающие покинуть Израиль могут воспользоваться», - уточнила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для россиян, находящихся в Палестине, непосредственно в зоне боевых действий, вопрос эвакуации также начали прорабатывать.

Ранее туроператоры назвали сроки возвращения граждан РФ из Израиля. Все организованные российские туристы смогут улететь из страны в течение двух недель.