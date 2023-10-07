Захарова назвала русофобию критерием для присоединения к ЕС

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов». Она отметила, что доклад Еврокомиссии о готовности государств, желающих присоединиться к союзу, поступит в начале ноября. Страны ЕС вынесут его на обсуждение на саммите в декабре.

«То есть уже и критерии отменили. Остались „заслуги“. Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии», - заявила Захарова.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документы Совета ЕС сообщила, что украинская сторона получит выплаты в размере примерно 186 миллиардов евро в течение семи лет, если вступит в ЕС. Присоединение Украины в объединение обернется серьезными финансовыми утратами, страны-участники будут вкладывать в бюджет больше, чем получат из него.