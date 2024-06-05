Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что КНР может заблокировать экспорт продукции.

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» , что КНР может заблокировать экспорт продукции.

Украинский лидер обвинил китайские власти в желании сорвать конференцию в Швейцарии, прокомментировав таким образом отказ КНР от участия в саммите.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», - заявил Луценко.

По его словам, Зеленский умудрился нахамить не только США, но и Китаю, проигнорировав тот факт, что он планирует привлечь для участия в швейцарском саммите сателлитов этих двух супердержав.

Китай же отказался от участия в мероприятии из-за расхождения своих требований с его повесткой.

Ранее в США назвали цели саммита по Украине, одной из которых является вовлечение в будущие переговоры России.