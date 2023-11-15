Захарова назвала неприемлемым вступление Украины в НАТО

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», - подчеркнула дипломат.

Ранее Андрес Фог Расмуссен предложил Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что эта идея не соответствует принципам, которых придерживается его страна.

До этого предложение Расмуссена отклонил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Украина нуждается в военно-технологической помощи, а не идеях по отказу от части «ее» территорий.