В Германии рассекретили документ, в котором военные описали возможное вооруженное столкновение России с НАТО. Это обнародование стало попыткой манипулировать сознанием граждан и свидетельством беспомощности антироссийского альянса, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше», - сказал он.

Сенатор счел неслучайным тот факт, что «секретный документ» бундесвера появился в СМИ на фоне снижения популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца. Константин Косачев заявил о противостоянии двух сил - прогерманской и проамериканской. Последняя, по его словам, проиграла в борьбе за популярность, поэтому немцев решили припугнуть и вынудить продолжать поддерживать США.

Цель публикации, по мнению сенатора, в том, чтобы подвести рядовых граждан к мысли о необходимости спонсировать украинский конфликт ради собственной безопасности. Константин Косачев заявил, что читателей попытались убедить - смерть украинцев сегодня лучше, чем гибель немцев завтра, когда якобы нападут на НАТО.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне сообщений о подготовке Германии к противостоянию с Россией призвал Францию выйти из НАТО. Он обвинил Запад в желании развязать новую мировую войну.