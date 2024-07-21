Захарова назвала Байдена беспомощным человеком

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«К власти привели беспомощного человека Джо Байдена, который на протяжении 3,5 года непонятно каким образом подмахивал решения, которые привели к мировому кризису», - сказал она.

В качестве примера Захарова назвала кризис на Украине, который спровоцировала распространение оружия по всей Европе.

Байден ранее сообщил, что не будет избираться на второй срок. В качестве кандидатуры для предвыборной кампании он предложил своего вице-президента Камалы Харрис. Также он пожелал ей победить Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин называл действующего лидера Джо Байдена более предпочтительным кандидатом в президенты США.