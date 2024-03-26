Захарова назвала Ассанжа жертвой продажной британской лже-Фемиды

«161 месяц - почти 5 тысяч дней - больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение.<…> Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс - посмешище на глазах у всего мира», - написала дипломат.

Захарова отметила, что на уголовно-процедурное решение в отношении журналиста Лондону понадобились пять лет. А вот о заказчиках теракта в Красногорске в Лондоне стало известно спустя несколько часов.

По словам дипломата, Ассанж, посвятивший жизнь раскрытию тайн британских и американских спецслужб, стал жертвой «продажной британской лже-Фемиды». Она призвала мировую общественность обратить внимание на долгое преследование журналиста, которое попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека.

Ранее стало известно о переговорах Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.