Захарова нашла объяснение общению Байдена с «мертвыми»

«Вот все удивляются, что Байден видит мертвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», - написала она.

Комментаторы оценили иронию дипломата. Подписчики вместе с ней посмеялись над «мастером благодарностей» и добавили, что «старость не радость». Кроме того, пользователи назвали Байдена «невменяемым» и «самым позорным президентом США». Была и другая версия: американский лидер зачем-то «косит под умалишенного».

Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился , перепутав на совещании министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.