23 января 2024, 16:13

Захарова нашла объяснение общению Байдена с «мертвыми»

Читайте нас в: Google Новости

Здороваясь и общаясь с «мертвыми», президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден просто благодарит тех, кто за него голосовал. Об этом иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вот все удивляются, что Байден видит мертвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», - написала она.

Комментаторы оценили иронию дипломата. Подписчики вместе с ней посмеялись над «мастером благодарностей» и добавили, что «старость не радость». Кроме того, пользователи назвали Байдена «невменяемым» и «самым позорным президентом США». Была и другая версия: американский лидер зачем-то «косит под умалишенного».

Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился , перепутав на совещании министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден
23 января 2024, 15:58
Ас-Сиси указал на высокие темпы строительства АЭС «Эль-Дабаа»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС «Эль-Дабаа» идет более высокими темпами, чем было согласовано. Об этом сообщил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чьи слова привело РИА «Новости».

Во вторник президент Египта и его российский коллега Владимир Путин выступили в формате видеоконференции и дали старт началу возведения четвертого энергоблока. Объект строят при участии государственной корпорации «Росатом».

«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально», - подчеркнул ас-Сиси.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект строительства сооружения одним из флагманских для экономического сотрудничества двух стран, сообщила «Газета.ru».

Энергоблоки на реакторах АЭС в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Объект обеспечит порядка 10% энергопотребления страны, сообщил президент России Владимир Путин.

Египет Строительство Россия АЭС
23 января 2024, 15:06
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену
Читайте нас в: Google Новости
США и Британия за последние часы нанесли 18 ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом сообщили в Telegram-канале официального представителя хуситов Яхья Сариа.

«Авиация американо-британской агрессии за последние часы нанесла 18 авиаударов», - передал представитель.

Из них 12 пришлись на Аманат аль-Асиму и провинцию Сана, три на провинцию Ходейда. Снаряды выпустили также по провинциям Таиз и Аль-Байда. Яхья Сариа пообещал, что «нападения не останутся без ответа и наказания».

До этого США и Британия атаковали подземные хранилища и ракетные объекты хуситов. Ранее Министерство обороны Великобритании, сообщал RT , подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов, расположенным вблизи аэродрома Саны.

США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» в Йемене по идеологическим, а не экономическим причинам. Источник в администрации Джо Байдена раскрыл, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация».

США Авиация Великобритания Йемен
23 января 2024, 14:27
Путин рассказал о мощности строящейся Росатомом АЭС в Египте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Энергоблоки на реакторах АЭС «Эль-Дабаа» в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции, сообщил «Первый канал».

Реализованная Росатомом АЭС будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Египта, указал российский лидер.

«Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт», - указал Путин.

Глава государства добавил, что строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений. По его словам, сотрудничество меду двумя странами продолжает развиваться.

«Египет, действительно, наш близкий друг и стратегический партнер», - подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в ближайшие дни планирует совершить ряд региональных поездок и международных контактов. Президент также проведет встречу со студентами.

Египет Владимир Путин АЭС Росатом
23 января 2024, 14:08
Белоруссия нарастит силы РЭБ на границе из-за НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Белоруссия наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе. Такое заявление сделал председатель Генштаба Виктор Гулевич, чьи слова привело агентство «Sputnik Беларусь».

Вооруженные силы Белоруссии принимают меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, которые способны успешно искать суда нарушителя и воздействовать на них, подчеркнул Гулевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства готовят специальные отряды для провокаций против республики. Такое заявление белорусский лидер сделал при утверждении решений на охрану границы, сообщила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией. Балтийская зона станет тщательно продуманным проектом, отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Белоруссия НАТО Армия

Новости по теме