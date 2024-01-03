Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом

«Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым госдолгом!» - написала дипломат.

Госдолг США вышел на рекордно высокий уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировали аналитики до пандемии. Начавшаяся в 2020 году волна заболеваемости коронавирусом негативно отразилась на экономике страны. Вашингтон был вынужден привлечь крупные займы, чтобы стабилизировать экономику.

Однако такая тактика лишь спровоцировала всплеск инфляции и повышение процентных ставок. Эксперты отмечали, что американские власти тратят деньги так, будто в их распоряжении находятся неограниченные ресурсы. Но со временем за все приходится платить, напоминали они. Сейчас госдолг составляет порядка 100 тысяч долларов на одного человека.

В Кремле считают, что США в какой-то момент не хватит бумаги для печатного станка и обслуживания госдолга.