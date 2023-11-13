13 ноября 2023, 03:04

Захарова иронично оценила желание Зеленского поговорить с Трампом

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале шуточный пост о возможном телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она предположила, что во время разговора украинский лидер начал просить бы у экс-главы Белого дома одолжить ему денег.

«Примерный текст: „Дональд, это я, Владимир. <…> У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу“», - написала она.

Ранее стало известно о планах Зеленского дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы убедить его поддержать помощь Украине , которую блокируют в конгрессе представители Республиканской партии.

Ранее украинский лидер пригласил Трампа на Украину. Владимир Зеленский пообещал Трампу при встрече объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем за сутки.

Владимир Зеленский Мария Захарова Дональд Трамп Украина Джо Байден
13 ноября 2023, 02:21
Увольняющийся директор Пентагона по аномалиям сделал заявление о внеземной природе НЛО
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Появление НЛО над Америкой может быть связано с инопланетным происхождением этих объектов, потому что другая версия «еще хуже». Такое заявление сделал уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик в интервью изданию Politico.

В течение полутора лет Киркпатрик возглавлял молодое подразделение Пентагона, расследующее «неопознанные явления» в небе, о которых сообщают военные пилоты. По информации Politico, число таких свидетельств резко возросло. Поэтому Пентагон создал подразделение для их расшифровки: ведь, если за этими явлениями стоят не инопланетяне, это могут потенциальные противники.

Журналисты Politico задали Шону Киркпатрику вопрос, верит ли он в инопланетное происхождение НЛО.

«Это отличный вопрос. Я обожаю этот вопрос. Во-первых, лучшим результатом этой работы было бы доказать, что инопланетяне существуют, не правда ли? Потому что, если мы не докажем существование инопланетян, то мы обнаружим признаки того, что другие люди что-то творят на нашем заднем дворе. А это нехорошо», - ответил Киркпатрик.

По словам ученого, с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно». С другой стороны, существование разумной инопланетной жизни, которая прилетела на Землю и «многократно потерпела крушение в США» тоже статистически сомнительно.

В сентябре американская телекомпания NBC сообщила в новостях о возможном приближении к Земле инопланетного корабля. Такое заявление сделал ведущий шоу Nightly News Лестер Холт со ссылкой на эксперта в оборонном ведомстве США.

До этого Пентагон рассекретил 143 видеозаписи с инопланетной активностью , которые не смогли объяснить специалисты. Минобороны США создали сайт со статистикой и рекомендациями для военных в случае встречи с пришельцами.

США Пентагон Космос
13 ноября 2023, 02:14
Медведев сравнил главу МОК с организатором берлинской Олимпиады
РИА «Новости»
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Глава МОК Томас Бах является наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

Медведев привел слова президента Баха о том, что если спорт будет становиться арбитром в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Он напомнил, что до этого глава МОК призывал не допускать спортсменов из России к участию в международных соревнованиях.

«А именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года», - написал он.

Ранее Бах заявил, что организация не будет отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов в мире.

Также глава МОК раскритиковал призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. По его мнению, такие действия нанесут ущерб обеим сторонам.

Дмитрий Медведев Международный олимпийский комитет
13 ноября 2023, 01:54
НАТО предрекли проблемы на границах с Россией
Википедия
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Передача Финляндии израильских систем ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой. Причиной стало обострение конфликта в секторе Газа. Об этом написал журнал Military Watch.

Накануне Израиль подписал с финской стороной соглашение о поставке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 миллионов евро.

«Способность Израиля доставить системы „Праща Давида“ в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками ХАМАС секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов», - указали в публикации.

Авторы издания отметили, что армия Израиля полагаться на систему ПРО «Праща Давида» в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболлах» и возможным вовлечением в конфликт Ирана.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА «Новости» заявил, что за счет поставок систем «Праща Давида» Финляндия поднимет уровень противоракетной обороны до стандартов НАТО. По его словам, это объясняется тем, что Финляндия находится «на переднем фланге противостояния НАТО с Россией».

Израиль Финляндия Россия НАТО
13 ноября 2023, 01:33
Мясо кряквы и голуби. Меню с «Титаника» продали на аукционе за 84 тысячи фунтов
Википедия
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В Англии на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз продали оригинальное меню с затонувшего более века назад «Титаника». Лот обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов — это около 102 долларов США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По фотографии лота можно узнать, что предлагалось пассажирам лайнера 11 апреля 1912 после отбытия из ирландского Квинстауна. В числе блюд был крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, мясо кряквы под соусом из портвейна и многое другое.

В Англии на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз продали оригинальное меню с затонувшего более века назад «Титаника». Лот обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов - это около 102 долларов США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На меню видны следы от воды. По информации аукционного дома, реликвию нашла дочь покойного историка Лена Стивенсона в фотоальбоме 1960-х годов.

В июне на аукционе Zorilla продали последнее письмо одного из пассажиров «Титаника» за 12 тысяч долларов. Его автор - уругваец Рамон Артагавейтия Гомес послал письмо близким за несколько дней до кораблекрушения.

Британский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года. В результате кораблекрушения погибли полторы тысячи пассажиров.

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