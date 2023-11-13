Захарова иронично оценила желание Зеленского поговорить с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале шуточный пост о возможном телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она предположила, что во время разговора украинский лидер начал просить бы у экс-главы Белого дома одолжить ему денег.
«Примерный текст: „Дональд, это я, Владимир. <…> У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу“», - написала она.
Ранее стало известно о планах Зеленского дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы убедить его поддержать помощь Украине , которую блокируют в конгрессе представители Республиканской партии.
Ранее украинский лидер пригласил Трампа на Украину. Владимир Зеленский пообещал Трампу при встрече объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем за сутки.