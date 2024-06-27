Захарова емко высмеяла призывы к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой высмеяла призыв Польши, Эстонии, Литвы и Латвии стран к Евросоюзу построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией для защиты от военных угроз «и других вредных действий». Комментарий появился в Telegram-канале дипломата.
«Главное, чтобы [строили] шипами внутрь», - заметила Захарова.
Под постом сразу появились десятки отзывов. Большинство подписчиков соглашались с представителем МИД и смеялись вместе с ней. Они отмечали, что это хорошая идея - «пусть сидят за своим забором», прогнозировали, что народы этих стран «лет через 30- 50 будут проламывать эту стену и рваться на свободу», и изумлялись необычному способу «осваивать деньги». Некоторые указали на то, что упомянутые страны все равно «никому не нужны», так что защищаться от угроз им нет смысла.
Ранее Мария Захарова уличила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в унижении своего народа.