Захарова емко высмеяла призывы к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией

Попытка военного переворота в Боливии является недопустимым выходом за рамки конституционного поля. Об этом заявила пресс-служба МИД России.

Дипломаты назвали латиноамериканскую страну братским государством и выразили ее правительству полную поддержку. В ведомстве обратились к конструктивным политическим силам Боливии и рекомендовали им сплотиться в интересах консолидации общества и обеспечения стабильности.

МИД также предостерег другие страны от вмешательства во внутренние дела государства.

Генерал Хуан Хосе Сунига 26 июня попытался совершить попытку военного переворота в Боливии. Он организовал нападение на президентский дворец в Ла-Пасе, чтобы захватить власть в стране. Инициатора мятежа задержали и доставили в полицейский участок.