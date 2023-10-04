Захарова допустила заинтересованность Евросоюза в «ядерной Украине»

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По словам дипломата, об этом свидетельствует отсутствие реакции ЕС на заявления украинской стороны о необходимости получить ядерный статус. С учетом того, что такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, находятся у власти в странах Евросоюза, не исключено, что в этом «театре абсурда им понадобится ядерная Украина», подчеркнула Захарова.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. Базовые вещи не могут контролировать. Какое ядерное оружие?» - сказала представитель МИД России.

Ранее Захарова иронично отреагировала на слова Бербок о том, что ЕС скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Тем самым глава МИД Германии случайно намекнула, что Россия вступит в Евросоюз , заявила дипломат.