Захарова дала ценный совет «О’Брайену и компании» после скандального заявления об Армении
Связи между Арменией и Россией формировались веками, и они выдержат все испытания на прочность. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который подтвердил попытки Белого дома разорвать связи между Арменией и Россией.
Дипломат назвала высказывание американского чиновника голословным. По ее словам, США стремятся с помощью «геополитического инжиниринга» исказить и сфабриковать реальность в глазах мировой общественности.
Захарова напомнила, что Россия и Армения на протяжении истории помогали друг другу.
«О’Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад», - подчеркнула она.
Ранее издание Cumhuriyet сообщило, что США хотят «разыграть карту Армении» для ослабления России. Турецкий обозреватель добавил, что Белый дом пытался перед этим «навести смуту» у границ с помощью Грузии.