17 мая 2024, 16:58

Захарова анонсировала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе

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Россия ответит на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ в Европе. Такое предупреждение в беседе с «Известиями» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет об ограничении работы РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий».

«Ответ сейчас вырабатывается», - подчеркнула дипломат.

Евросоюз ранее согласовал запрет на доступ к указанным изданиям и к чешскому порталу Voice of Europe. Последний обвинили в распространении «пророссийской информации». Запретить вещание планируют на следующей неделе.

Захарова уже предупреждала о молниеносном и болезненном ответе Западу на ограничение вещания российских масс-медиа и работы журналистов. По словам дипломата, зарубежным корреспондентам придется прочувствовать это на себе.

Мария Захарова Запреты Европа Россия Работа Запад Евросоюз
17 мая 2024, 15:45
Путин заявил, что в России все знают блюдо утка по-пекински
Unsplash
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Китайская кухня является важной частью культуры страны. Она также входит в список великих мировых кухонь, которых не так уж и много. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова процитировала пресс-служба Кремля.

Он признался, что не знает названий большинства китайских блюд, но очень высоко ценит утку по-пекински.

«Могу сказать то, что я больше всего знаю, но это знают во всем мире, мне даже стыдно, что я не могу назвать этих наименований, но утку по-пекински знают все, в России точно, 100%», - рассказал Путин.

Глава государства рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время приема угостил его очень вкусной уткой по-пекински. Президент похвалил китайское блюдо и не удержался от второй порции.

«Я думал, я съем только один кусок. Но - понимаете, да? - не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», - подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер извинился перед жителями Харбина за то, что в городе из-за его визита ввели особые меры безопасности. Он пообещал, что делегация скоро уедет, и жизнь горожан вернется в привычное русло.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
17 мая 2024, 14:57
МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя и выразило ему протест из-за включения литовских чиновников в список разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российскому дипломату вручили ноту протеста и потребовали немедленно прекратить «преследовать» литовских чиновников. В ведомстве добавили, что решение России якобы показывает ее неуважение к республике.

«Министерство иностранных дел Литвы <…> вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», - указали в пресс-службе.

Ранее в базе розыска МВД появились имена политиков из Латвии, Польши и Литвы. В список также вошли глава эстонской полиции Эльмар Вахер и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсал.

Литва Россия Чиновники
17 мая 2024, 14:56
Эстония на века отказалась меняться землями с Россией
Unsplash
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Эстония застроит участок земли, которым ранее планировала обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в эфире ERR.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», - сказал глава МВД.

Эстония могла получить «так называемый Саатсеский сапог», контролируемый Россией. Взамен страна планировала отдать участок леса рядом с границей.

Ранее власти Эстонии приняли законопроект, согласно которому «можно» передать Украине замороженные российские активы. «За» выступили 65 членов парламента, против - трое. Однако желание Запада конфисковать российские активы, полагают эксперты, может подорвать мировую валютную систему.

Строительство Россия Эстония
17 мая 2024, 12:52
Путин назвал безграничными возможности для сотрудничества России и Китая в космосе
Роскосмос
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Возможности для сотрудничества России и Китая в области космоса безграничны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал программы по освоению космоса капиталоемкими. С китайскими партнерами уже есть совместные планы в этом направлении.

«Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества», - подчеркнул президент.

Он уточнил, что в рамках работы в этом направлении будет необходимость в наращивании кадров.

На встрече со студентами президент рассказал о создании нового тяжелого вертолета на базе отечественного аппарата. По его словам, российская и китайская стороны успешно работают и в этом направлении.

Глава государства добавил, что Россия и Китай многое могут, особенно объединив усилия в высокотехнологичных областях.

Россия Владимир Путин Космос Китай

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