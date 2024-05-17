Захарова анонсировала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе
Россия ответит на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ в Европе. Такое предупреждение в беседе с «Известиями» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идет об ограничении работы РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий».
«Ответ сейчас вырабатывается», - подчеркнула дипломат.
Евросоюз ранее согласовал запрет на доступ к указанным изданиям и к чешскому порталу Voice of Europe. Последний обвинили в распространении «пророссийской информации». Запретить вещание планируют на следующей неделе.
Захарова уже предупреждала о молниеносном и болезненном ответе Западу на ограничение вещания российских масс-медиа и работы журналистов. По словам дипломата, зарубежным корреспондентам придется прочувствовать это на себе.