18 сентября 2024, 16:33

Заговорщики хотели расстрелять из пулемета вертолет Лукашенко

РИА «Новости»
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В 2020 году заговорщики планировали расстрелять вертолет белорусского лидера Александра Лукашенко из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

Один из организаторов переворота, осужденный Юрий Зенкович расскажет о событиях четырехлетней давности в фильме «Убийственный заговор. Цель - Лукашенко».

Согласно анонсу, заговорщики искали средства для своих целей в Израиле, США и на Украине. ФСБ совместно с КГБ пресекли попытку военного переворота и покушения на Лукашенко в 2021 году.

Государственный переворот предотвратили в Армении в сентябре 2024 года. Захват власти готовили выходцы из Нагорного Карабаха и армяне. По данным СК республики, группировку якобы отправили в Россию на трехмесячную стажировку.

Вертолеты Белоруссия Александр Лукашенко
18 сентября 2024, 14:45
Эстония и Финляндия пригрозили России запретом движения флота в Финском заливе
РИА «Новости»
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Эстонии и Финляндии следует разработать схему для полного «запрета» российского флота в Финском заливе. Об этом заявил командующий эстонскими Силами обороны Андрус Мерило, его процитировал ТАСС.

Он отметил, что Финляндия и Эстония продолжат наращивать сотрудничество и могут продумать совместный план по «запрету» движения российских военных кораблей в Финском заливе.

«В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», - подчеркнул Мерило.

По его словам, проход в Финский залив «закроют» для России в случае «возникновения опасности». Страны НАТО контролируют большую часть акватории и при необходимости могут перекрыть проход, добавил главком Эстонии.

Ранее входящие в Североатлантический альянс государства начали проводить военные маневры у российских границ. Серия из 12 учений продлится до конца года. Они будут проходить на территории Германии, Греции, Эстонии, Финляндии, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Турции, Италии, Испании и Исландии.

Финляндия Военные Корабли Россия НАТО Эстония
18 сентября 2024, 14:26
Попытку госпереворота предотвратили в Армении
РИА «Новости»
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Власти Армении предотвратили попытку захвата власти путем государственного переворота, который готовили несколько граждан республики и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

Силовики установили личности семи человек, которым якобы предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тысяч рублей в месяц. За это время злоумышленники должны были ознакомиться с навыками использования тяжелого оружия.

По данным СК, после возвращения в республику эти люди завербовали в свои ряды армян и жителей Карабаха. Правоохранители арестовали троих подозреваемых в попытке госпереворота. Еще четверых объявили в розыск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возложил вину за события в Нагорном Карабахе на Армению. Он напомнил, что Россия и Белоруссия призывали армянскую сторону к мирному урегулированию конфликта, но премьер Никол Пашинян захотел «воевать».

Армения Россия Нагорный Карабах
18 сентября 2024, 13:28
«На страже суверенитета». Кремль исключил угрозу Армении от ОДКБ
РИА «Новости»
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Кремль не согласен с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов», - подчеркнул он.

Россия будет терпеливо доводить эту позицию до армянского руководства. Вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав Армении на выбор тактических и стратегических путей развития, добавил официальный представитель Кремля. Страна является для России близким партнером, подчеркнул он.

Пашинян ранее попытался оправдать заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету страны. Власти сочли это решение удовлетворительным.

Армения Кремль Дмитрий Песков ОДКБ Никол Пашинян

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