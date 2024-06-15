Загоревшееся у берегов Йемена торговое судно пошло ко дну

Торговое судно, загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну, экипаж эвакуировали. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании ( UKMTO ) при британских ВМС.

«Экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», - говорится в сообщении.

Пожар на судне начался после попадания в него двух снарядов у берегов Йемена. Позже стало известно о попадании третьего снаряда, но судно продолжило путь к следующему порту. Сейчас корабль неуправляем и дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути.

О нападении на корабль UKMTO сообщило 9 июня.

Атака произошла в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.