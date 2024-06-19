19 июня 2024, 08:34

Загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов

Unsplash
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На крупнейшем в Чаде складе боеприпасов вечером 18 июня произошло возгорание, которое привело к детонации. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse.

Склад в городе Нджамена в районе Гуджи называли «пороховым погребом». На нем хранили боеприпасы всех калибров и тяжелые вооружения. Высокопоставленный военный чиновник сообщил агентству, что произошел крупный пожар, а вслед за ним взрывы. Детонация боеприпасов, по словам журналистов, продолжалась около двух часов и чувствовалась на расстоянии до семи километров.

«Мир душам жертв, искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым. <…> Начнется расследование для установления причин», - заявил в соцсетях президент Махамат Идрисс Деби Итно.

Склад находился рядом с важными гарнизонами и штабами армии, международным аэропортом и военной базой, на которой размещались подразделения французских вооруженных сил. Источник агентства заявил, что военные из Франции не пострадали.

У берегов Йемена в Красном море затонуло торговое судно , которое атаковали хуситы. Экипаж успел эвакуироваться.

Африка Пожары Взрывы Оружие
19 июня 2024, 08:51
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились полтора часа
РИА «Новости»
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Почти полтора часа длились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Открывая встречу, Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО , а также отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.

«Правительство КНДР <…> выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.

Президент России отметил, что Северная Корея выражала последовательную поддержку политике России, в том числе на украинском направлении. Отдельно он отметил, что в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ.

После вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате. Завершив переговоры в широком формате, Путин и Ким Чен Ын, как ожидается, пообщаются с глазу на глаз.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:28
Путин поделился впечатлениями от столицы КНДР
РИА «Новости»
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Перемены в облике Пхеньяна впечатлили президента Владимира Путина. Об этом он рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Его процитировало РИА «Новости».

«Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна», - сказал российский лидер.

В последний раз Путин был в столице КНДР в 2000 году. Он подчеркнул, что перемены, произошедшие за это время, заметны. Президент заметил, что благодаря труду жителей республики под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. Российский лидер добавил, что на Пхеньян приятно смотреть.

В столице КНДР начались переговоры Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». Президент поблагодарил республику за поддержку России в конфликте с Украиной. Глава государства заметил, что КНДР долгие годы вела борьбу с империалистическими амбициями США.

КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:22
В основу отношений России и КНДР ляжет новый фундаментальный документ
РИА «Новости»
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В основу отношений России и Северной Кореи на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщило РИА «Новости».

Путин обратил внимание, что в 2023 году по итогам визитам Ким Чен Ына в Россию стороны значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей.

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», - указал президент.

В прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в 2024-м - 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа. Речь идет о соглашении об экономическом и культурном сотрудничестве.

«Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву», - подчеркнул глава государства.

Также Путин поблагодарил Северной Корею за последовательную и неизменную поддержку политики России , в том числе на украинском направлении.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:04
Байден опозорил США на саммите G7 — Трамп
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден повел себя неадекватно на саммите G7 в Италии и опозорил свою страну перед всем миром. Республиканец Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин раскритиковал поведение политика, сообщили «Известия».

«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», - сказал он.

Американский президент заблудился на саммите «Большой семерки». Затем стало известно о том, что незадолго до этого на мероприятии в Лос-Анджелесе экс-президенту Бараку Обаме пришлось за руку увести замершего Байдена со сцены - по мнению Трампа, как ребенка. Республиканца возмутила реакция Белого дома на произошедшее - чиновники обвинили СМИ в фейках.

Заместитель пресс-секретаря президента США Эндрю Бейтс заявил, что на мероприятии 10 июня Байден не замирал, а осматривал толпу сторонников. Он обвинил журналистов в нежелании признать успехи президента в управлении страной.

США Дональд Трамп Джо Байден

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