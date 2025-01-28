Загадочный объект над Стамбулом напугал пилотов

«Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гекчен», - отметили в сообщении.

Некоторые пилоты предположили, что сигнал тревоги вызван присутствием БПЛА или кораблей. Однако береговая охрана и ряд других служб в воздухе и на суше не обнаружили никаких признаков угрозы.

Судя по расшифровке переговоров пилотов одного из лайнеров с диспетчерской вышкой о загадочной угрозе сообщили сразу несколько экипажей. При этом они получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 150 метров.

Ранее таинственные черные кольца заметили в небе над Берлином. Некоторые комментаторы предположили, что необычные следы могли остаться после репетиции группы Rammstein.