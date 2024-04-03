Загадочный объект из космоса упал на дом в США

В марте житель Флориды рассказал в социальных сетях о рухнувшем предмете на его дом в городе Нейплс. По его словам, неизвестный фрагмент пробил потолок в жилище и едва не задел его сына.

Мужчина разместил снимки загадочного предмета и посетовал на отсутствие реакции со стороны NASA, с которой он пытался связаться, но ему не ответили.

Представитель NASA Джош Финч сообщил журналистам об изъятии предмета и взаимодействии с хозяином дома. Он уточнил, что эксперты исследуют фрагмент в космическом центре имени Кеннеди во Флориде и установят его происхождение.

Ранее неизвестный объект рухнул в польской деревне в районе Милакова. Предположительно, это был метеозонд.