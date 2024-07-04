Загадочные черные кольца заметили над Берлином

Чешские власти с 3 июля ввели запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy.

В МИД Чехии журналистам напомнили, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено.

«Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен показать, что он заслуживает доверия. И в случае с россиянами для этого уже будет недостаточно паспорта с небиометрическими данными», - отметили в ведомстве.

Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что россияне не смогут въехать в страну без биометрического загранпаспорта. Также он планирует продвигать в Евросоюзе предложение об ограничении передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля подорожает получение биометрического загранпаспорта с электронным носителем.