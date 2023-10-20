«Загадка какая-то». Заявления Киева о росте экономики на Украине назвали ложью

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Российские удары разрушают предприятия, однако киевский режим рисует радужные картины о росте экономического благосостояния страны, заявил экс-советник.

«Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?» - подчеркнул Соскин.

Военное образование решили сделать приоритетом на Украине в ближайшие годы. Госзаказ в учебных заведениях должен формироваться с учетом потребностей нынешней ситуации.

Тем временем, в армии солдаты жалуются , что в зону боевых действий отправляют больных и инвалидов. Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе раненых и людей с ограниченными возможностями.