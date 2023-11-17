17 ноября 2023, 11:55

Задержанный в Баку мужчина пытался взорвать посольство Израиля

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Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали в Баку вооруженного мужчину, который готовил теракт в посольстве Израиля. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным СМИ, подозреваемый имел иранское происхождение. Он попытался пронести в диппредставительство оружие, но силовики его остановили. Суд арестовал мужчину на четыре месяца.

Это не первая попытка теракта в иностранных посольствах. Четыре месяца назад в Азербайджане задержали гражданина Афганистана , который пытался купить взрывчатку и огнестрельное оружие. Против него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и публичных призывах к терроризму.

По информации издания, 16 ноября теракт пытались совершить в Токио: у входа в израильское посольство разбился автомобиль. Машина протаранила КПП, из-за чего пострадал один полицейский. Японские правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который являлся участником радикальной организации.

Взрыв возле посольства Израиля также зафиксировали в октябре в Никосии. Кипрская полиция задержала четырех человек сирийского происхождения за изготовление бомбы.

Израиль Терроризм Конфликт Израиля и Палестины Азербайджан
17 ноября 2023, 11:57
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали неподалеку от берегов Филиппин 17 ноября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрировали в 16:14 по местному времени. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

Толчки зафиксировали в 53 километрах от Генерал-Сантоса, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Население города составляет 679 тысяч человек, указали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг также находился в 23 километрах к юго-западу от Глана с населением 24,2 тысячи человек. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в районе индонезийского полуострова Минахаса. Очаг залегал на глубине 303 километра.

Землетрясения Азия
17 ноября 2023, 10:41
Более 20 иностранных инвесторов обратились к России за «золотой визой»
РИА «Новости»
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Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Сербии и других государств. Иностранцы выразили готовность инвестировать в российскую экономику как минимум 1,2 миллиарда рублей.

Ведомство изучило большинство заявок и направило их в МВД. Владельцам «золотой визы» оформят вид на жительство. Подготовка всех документов займет около четырех месяцев.

По мнению первого заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, интерес к новой программе растет. Он добавил, что с помощью «золотой визы» Россия сможет получить не только инвестиции, но и квалифицированные кадры.

Ранее Московская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Власти региона предложили партнерам беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе гарантии по сбыту продукции и бесплатную инфраструктуру.

Визы Экономика
17 ноября 2023, 10:40
Россия вдвое нарастила объем вложений в госбумаги США в сентябре
Unsplash
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Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени — 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени - 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Более 60 миллионов долларов пришлись на долгосрочные облигации, еще 12 - на краткосрочные.

В июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в июне - 33, в мае - 36. Практически таким же, как в сентябре, показатель был зимой и в начале весны: в марте - 77 миллионов долларов, в феврале - 75.

Резкое сокращение вложений России в госдолг Соединенных Штатов произошло в 2018 году. Тогда в апреле их уровень упал с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае уже не доходил до 15 миллиардов.

На сентябрь 2023 года самыми крупными держателями государственных бумаг США оставались Япония, вложившая более триллиона долларов, и Китай (778,1 миллиарда долларов). При этом Китай постепенно сокращает вложения.

США Россия
17 ноября 2023, 10:25
Один человек погиб при взрыве в Ереванском госуниверситете
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Один человек стал жертвой взрыва, случившегося в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Об этом сообщил Минздрав Армении в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате взрыва есть смертельный случай», - указали в министерстве.

Ведомство также сообщило, что при взрыве в одном из зданий ЕГУ пострадали три человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи и обследования. Минздрав Армении пообещал предоставить информацию о состоянии пострадавших позднее.

По данным армянского издания Oragir.News , взрыв прогремел в здании химического факультета ЕГУ. После этого в корпусе начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий. По данным СНБ, преступники собирались устроить в республике взрыв до конца 2023 года.

Армения Взрывы

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