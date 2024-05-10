Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке в Париже

Легендарная ABBA в наши дни ни за что не победила бы на Евровидении. Увеличить шансы музыкантов мог только вариант разделиться и представлять группу двумя однополыми парами, заявил в колонке для Telegram-канала «360» блогер, автор Telegram-канала«Голос Мордора». По его мнению, музыкальный конкурс давно превратился в цирк уродов, но остается любим в Европе, где, впрочем, всегда тяготели к подобным зрелищам.

Ярчайшим маркером нынешнего Евровидения стали какие-то там «квир-ведьмы». От них пищит вся самая прогрессивная публика. Настоящий восторг, фурор. А ведь в этом есть что-то антихристианское. Впрочем, и в тех самых цирках уродов оно тоже всегда было, веками. Просто тогда обожатели шоу уродцев прикидывались христианами, в действительности тяготея к совершенно иным божествам. Но открыто это делать было нельзя. А вот теперь можно. Так что в какой-то мере Евровидение для Европы - не только возвращение к истокам, но и прогресс.

Попробуй ты скажи, что тебе это не нравится, и тебя сожрут с потрохами. Затравят за то, что ты гомофоб, непрогрессивный мерзавец, а может и назовут фашистом. Фашисты у них сейчас тоже другие. Вот те на Украине, которые бегают со свастиками, ЗПТ - они не фашисты, а нормальный человек, которого тошнит от шабаша «квир-ведьм», - фашист.

Но почему-то я уверен, что среди российских поп-звезд есть те, кто и сейчас мечтают об участии в этом «цирке уродов». Там они чувствовали себя абсолютно в своей тарелке, а вот эти проклятые ватники со своей СВО сломали им всю европейскую малину, выкинули из дружной семьи девиантов. И они надеются, что когда все закончится, им снова откроют врата в этот балаган, больше похожий на ад.

И я очень надеюсь, что этого не случится и Россия не вернется в этот «цирк уродов» ни под каким соусом. Потому что вместо гниения всегда надо выбирать жизнь. А на Евровидении ее нет.

Попробуй скажи, что тебе это не нравится, и тебя сожрут с потрохами. Затравят за то, что ты гомофоб, непрогрессивный мерзавец, а может, и назовут фашистом. Фашисты у них сейчас тоже другие.

Легендарная ABBA в наши дни ни за что не победила бы на Евровидении. Увеличить шансы музыкантов мог только вариант разделиться и представлять группу двумя однополыми парами, заявил в колонке для Telegram-канала «360» блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора». По его мнению, музыкальный конкурс давно превратился в цирк уродов, но остается любим в Европе, где, впрочем, всегда тяготели к подобным зрелищам.

Когда-то в Европе очень любили разнообразные цирки уродов, где выступали всякие физические и психические девианты. Любили веками, на протяжении всей своей истории.

Запрещены они были только в пятидесятых годах ХХ века. Но, похоже, что очень ненадолго. Не может Европа существовать без цирка уродов. А вот в какую форму это шоу облечь - вопрос совершенно неважный.

Например, в наше время таким цирком уродов стало Евровидение. Стало далеко не сразу. Процесс был постепенным, никто никуда не торопился.

В какой-то мере они уже стали классикой поп-музыки. Но правда в том, что сейчас бы эти группы на Евровидении не имели ни единого шанса. И неважно, что они поют самые что ни на есть шедевры. Просто они не уроды.

Но почему-то я уверен, что среди российских поп-звезд есть мечтающие об участии в этом «цирке уродов».

Там они чувствовали себя абсолютно в своей тарелке, а вот эти проклятые ватники со своей СВО сломали им всю европейскую малину, выкинули из дружной семьи девиантов. И они надеются, что, когда все закончится, им снова откроют врата в этот балаган, больше похожий на ад.

И я очень надеюсь, что этого не случится и Россия не вернется в этот «цирк уродов» ни под каким соусом. Потому что вместо гниения всегда надо выбирать жизнь. А на Евровидении ее нет.

Далее - его прямая речь.

Ярчайшим маркером нынешнего Евровидения стали какие-то там «квир-ведьмы». От них пищит вся самая прогрессивная публика. Настоящий восторг, фурор! А ведь в этом есть что-то антихристианское. Впрочем, и в тех самых цирках уродов оно тоже всегда было, веками. Просто тогда обожатели этих шоу прикидывались христианами, в действительности тяготея к совершенно иным божествам.

Но открыто это делать было нельзя. А вот теперь можно. Так что в какой-то мере Евровидение для Европы - не только возвращение к истокам, но и прогресс.