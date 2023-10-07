Задержанный на Кипре российский журналист вернулся на родину

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«Сегодня утром корреспондент „Российской газеты“, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, прибыл в Россию», - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что российская сторона намерена направить в профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам в странах Североатлантического альянса. Эта тенденция набирает обороны, отметили в МИД.

Полицейские заподозрили, что Гасюк находится на Кипре нелегально и представляет «угрозу национальной безопасности», напали на него и вывихнули ему руку.

МИД России расценил задержание представителя СМИ как провокацию, к которой могли быть причастны западные спецслужбы , вызвал посла Кипра и выразил ему категорический протест.