Задержанный на Кипре российский журналист вернулся на родину
Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, которого травмировали при попытке задержания на Кипре, благополучно вернулся в Россию. Об этом ТАСС рассказали в департаменте информации и печати МИД.
«Сегодня утром корреспондент „Российской газеты“, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, прибыл в Россию», - говорится в сообщении.
Дипломаты добавили, что российская сторона намерена направить в профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам в странах Североатлантического альянса. Эта тенденция набирает обороны, отметили в МИД.
Полицейские заподозрили, что Гасюк находится на Кипре нелегально и представляет «угрозу национальной безопасности», напали на него и вывихнули ему руку.
МИД России расценил задержание представителя СМИ как провокацию, к которой могли быть причастны западные спецслужбы , вызвал посла Кипра и выразил ему категорический протест.