Задержанных за драку с полицейским россиянок продержат в Турции до декабря
Туристки из России, которые устроили потасовку с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, местные власти направили женщинам уведомление, что суд по их делу назначен на 11 декабря.
В уголовных материалах есть показания свидетелей, записи с видеокамер и другие доказательства. До заседания россиянкам нельзя покидать пределы Турции.
Авторы статьи отметили, что у туристок нет денег на проживание за границей, они скитаются по заброшенным зданиям, чтобы не попасться на глаза полиции. Помимо этого женщины заболели, им теперь нужны средства и на лекарства.
Посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но ситуация пока остается прежней.
Недавно в Турции пропала россиянка. По данным Sabah, она приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Через несколько дней женщина отправилась на прогулку на природу и больше ее никто не видел.