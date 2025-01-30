Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

Дипмиссия добавила, что обвинение задержанным пока не предъявили, им предоставили адвоката и переводчика. Сами россияне не жалуются на условия содержания или нарушение прав.

«Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», - объяснили в посольстве.

В начале ноября туристическая группа отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром на экскурсию к античным памятникам, после чего перестала выходить на связь. Только 16 декабря стало известно, что всех их задержали и отправили в тюрьму.