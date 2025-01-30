30 января 2025, 14:44

Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

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Россиян, задержанных в Тунисе, обвинили в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

Дипмиссия добавила, что обвинение задержанным пока не предъявили, им предоставили адвоката и переводчика. Сами россияне не жалуются на условия содержания или нарушение прав.

«Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», - объяснили в посольстве.

В начале ноября туристическая группа отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром на экскурсию к античным памятникам, после чего перестала выходить на связь. Только 16 декабря стало известно, что всех их задержали и отправили в тюрьму.

Африка Терроризм Туризм Тюрьмы Россия
30 января 2025, 15:17
Обсуждение покушения на Путина назвали актом международного терроризма
РИА «Новости»
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Вячеслав Володин потребовал у конгресса США и ООН тщательно расследовать информацию об обсуждении покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Российские парламентарии заявили, что возмутились и с полной серьезностью отнеслись к опубликованной американским журналистом Такером Карлсоном информации о возможном покушении на Путина.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма. <…> Кроме того, [оно] несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне», - сказал председатель Госдумы.

Володин обратился с конгрессу США с требованием проверить это сообщение. Если оно подтвердится, «виновные должны понести неотвратимое наказание».

Парламентарий также обратил внимание на отсутствие какой‑либо реакции бывшего президента США Джо Байдена и экс-секретаря Белого дома Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона. Володин заметил, что это можно расценить как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Путина. По его словам, бывшему лидеру страны нужен был хаос для «защитного экрана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, говоря о покушении, Карлсон не привел никаких доказательств. Представитель Кремля призвал не верить бездоказательным сведениям.

США Госдума РФ Конгресс США Депутаты Россия Владимир Путин ООН Джо Байден Такер Карлсон
30 января 2025, 12:21
Слова Шольца об освобождении Германии от нацизма оценили в Кремле
Global Look Press
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На Западе идет линия на забвение исторической правды. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в годы Второй мировой войны США помогли Германии освободиться от нацизма.

Германия Кремль Дмитрий Песков
30 января 2025, 08:49
Трамп заявил о возможности предотвратить авиакатастрофу в Вашингтоне
Freepik
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Экипаж военного вертолета, столкнувшегося с самолетом над Вашингтоном, должен был развернуться. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что вертолет летел по «идеальной и рутинной траектории», а борт с пассажирами направлялся прямо на него.

«Ночь ясная, огни на самолете горели - почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? <…> Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить» - заявил Трамп.

По его словам, диспетчерская вышка только спросила у экипажа вертолета, видит ли он воздушное судно. Вместо этого нужно было дать указание развернуться.

Ранее американские СМИ сообщили, что из реки Потомак после авиакатастрофы вытащили 18 погибших. Борт упал в воду после столкновения недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.

США Вертолеты Военные Вашингтон Соцсети Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 06:21
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
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Рухнувший в реку военный самолет перед падением столкнулся с гражданским рейсом недалеко от аэропорта в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Могу подтвердить, что [президенту США Дональду] Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана», - заявила она.

После ЧП в воздушной гавани приостановили прием и вылет воздушных судов.

Ранее самолет с пассажирами упал в Южном Судане. На борту находились 22 человека, 19 из них погибли. Судно принадлежало нефтяной компании Greater Pioneer Operating Company, оно рухнуло после взлета в аэропорту Бентиу штата Юнити.

США Военные Вашингтон Дональд Трамп Самолеты Реки

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