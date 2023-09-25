Задержанного на протестах в Ереване сына экс-президента Армении арестовали
Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона, задержанного на протестах, поместят под предварительный арест сроком на месяц. Постановление об этом вынес Ереванский суд, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Кочубаева.
Левона Кочаряна обвиняют в насилии против полицейских во время массовых акций в столице Армении.
«Левон Кочарян арестован на месяц», - написал Кочубаев в Facebook*.
О задержании сына бывшего президента республики адвокат сообщал 22 сентября. По словам юриста, после этого Левона Кочаряна госпитализировали. Подробностей Кочубаев не привел.
В минувшее воскресенье в Ереване вновь прошла многочисленная акция протеста. У здания правительства собрались около тысячи человек. Участники требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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