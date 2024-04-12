12 апреля 2024, 14:21

«Заденет всех подряд и кого попало». Что будет с отношениями Ирана и Израиля

Unsplash
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Иран не станет бить по территории Израиля в ответ на обстрел посольства в Дамаске, в котором погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Об этом в комментарии «360» заявил политолог и востоковед Олег Гущин.

Он не исключил, что в качестве мести Иран ударит по американским базам, расположенных в странах Ближнего Востока.

«Израиль очень маленький, и, если нанести удар по его территории, заденет всех подряд и кого попало. Кроме того, израильские военные могут отбить атаку, у них там все отработано», - заявил Гущин.

По мнению востоковеда, если власти Ирана решатся на удар, то нанесут его по базам США в Сирии, куда американцев никто не звал, и Ираке, где они находятся с разрешения правительства.

«Сам вопрос ответа не столько военный, а политический. Израиль никогда не позволяет пинать себя безнаказанно и Иран хочет вести себя так же», - подчеркнул Гущин.

Эксперт добавил, что к глобальному конфликту нынешняя эскалация вряд ли приведет. В реальном конфликте США не смогут быстро справиться с Ираном и все затянется достаточно надолго.

«Поэтому это все игра нервов и продолжение блефа. Хотелось бы, чтобы все так и оставалось, а не перерастало в глобальную войну», - подытожил Гущин.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что Иран нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. По словам собеседников агентства, под угрозой южные и северные районы страны. При этом окончательного решения власти Ирана пока еще не приняли.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан не исключил, что ответ Израилю за обстрел дипмиссии в Дамаске станет ограниченным и адекватным , чтобы не допустить эскалации.

США Израиль Войны
12 апреля 2024, 14:57
В Таджикистане призвали наказать всех виновных в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Власти Таджикистана считают, что наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести все причастные. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Наказание должны понести все - и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», - заметил таджикский дипломат.

По его словам, следствие по теракту будет беспристрастным и справедливым.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» в здании концертного зала 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.

Силовики оперативно задержали подозреваемых в Брянской области, ими оказались выходцы из Таджикистана.

В ходе допросов выяснилось, что после теракта боевики планировали скрыться на Украине. Для них специально подготовили два коридора. Координатор злоумышленников обещал им по миллиону рублей.

Таджикистан Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 13:50
США предложили дать Украине займ с привлечением российских активов
РИА «Новости»
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Министры финансов стран G7 обсудят идею США об использовании прибыли от замороженных зарубежных активов России. Заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх предложил дать Украине кредит под залог этих денег, сообщила Financial Times.

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины», - сказал Сингх.

Он предложил вывести будущую прибыль от российских активов в виде облигаций или кредита, чтобы использовать в качестве залога при оформлении займа на помощь Украине. По мнению Сингха, это позволило бы использовать от 30 до 40 миллиардов евро. Идею американцев обсудят на апрельской встрече министров финансов G7.

Конгресс США по-прежнему не разморозил пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Белый дом разочаровался в республиканцах и европейских союзниках. Источник агентства Bloomberg заявил, что американские власти не придумали запасной план.

США Россия Кредиты Деньги
12 апреля 2024, 13:10
Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением
РИА «Новости»
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Евросоюз внес обход принятых объединением ограничений или помощь в этой деятельности в число уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах - членах организации», - заявили в пресс-службе.

В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.

Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.

В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.

Законы Преступления Санкции Евросоюз
12 апреля 2024, 11:59
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
РИА «Новости»
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МИД России в пятницу, 12 апреля, вызвал посла Словении Дарью Бавдаж-Курет, которой вручили ноту об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства республики в Москве. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в МИД приняли в связи с «безосновательным лишением аккредитации» сотрудника российского посольства в Словении. В ведомстве подчеркнули, что власти Словении пошли на очередной недружественный шаг на фоне «общего курса Любляны» на разрушение двусторонних отношений.

«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - добавили в МИД.

В четверг, 11 апреля, Россия выслала одного австрийского дипломата. Ему предписали покинуть страну до 18 апреля.

Россия МИД РФ Москва

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