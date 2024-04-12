«Заденет всех подряд и кого попало». Что будет с отношениями Ирана и Израиля

Он не исключил, что в качестве мести Иран ударит по американским базам, расположенных в странах Ближнего Востока.

«Израиль очень маленький, и, если нанести удар по его территории, заденет всех подряд и кого попало. Кроме того, израильские военные могут отбить атаку, у них там все отработано», - заявил Гущин.

По мнению востоковеда, если власти Ирана решатся на удар, то нанесут его по базам США в Сирии, куда американцев никто не звал, и Ираке, где они находятся с разрешения правительства.

«Сам вопрос ответа не столько военный, а политический. Израиль никогда не позволяет пинать себя безнаказанно и Иран хочет вести себя так же», - подчеркнул Гущин.

Эксперт добавил, что к глобальному конфликту нынешняя эскалация вряд ли приведет. В реальном конфликте США не смогут быстро справиться с Ираном и все затянется достаточно надолго.

«Поэтому это все игра нервов и продолжение блефа. Хотелось бы, чтобы все так и оставалось, а не перерастало в глобальную войну», - подытожил Гущин.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что Иран нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. По словам собеседников агентства, под угрозой южные и северные районы страны. При этом окончательного решения власти Ирана пока еще не приняли.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан не исключил, что ответ Израилю за обстрел дипмиссии в Дамаске станет ограниченным и адекватным , чтобы не допустить эскалации.