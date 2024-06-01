01 июня 2024, 12:02

«Задел уже создан». Лукашенко дал Пашиняну ценный совет

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения армянского премьер-министра Никола Пашиняна и посоветовал ему придерживаться в работе курса народной дипломатии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Пашиняну крепкого здоровья и сил для служения народу Армении. Он назвал премьера опытным политиком, который прекрасно понимает, что в международных отношениях следует придерживаться курса на сближение и партнерство.

Глава государства добавил, что Белоруссия и Армения будут и в дальнейшем сотрудничать в сферах торговли и промышленности.

«Значительный задел уже создан», - указал он.

Ранее Лукашенко озвучил важнейшие направления сотрудничества России и Белоруссии. По его словам, страны будут делать упор на работе в сфере инвестиций и высоких технологий.

Армения Дипломатия Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Торговля
01 июня 2024, 12:46
Польша обвинила Россию в «активности» дальней авиации
Global Look Press
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Польские войска ранним утром в субботу решили поднять в небо самолеты из-за активности российской авиации. Об этом сообщили в аккаунте оперативного командования ВС Польши в соцсети X.

Там отметили, что польские военные заметили усиленную активность российской дальней авиации.

Примерно в 07:00 командиры сообщили о возвращении самолетов на землю. Польские военные поступили аналогичным образом в начале апреля. Тогда причиной стали «интенсивные» действия России на Украине.

Накануне в Польше в ленте государственного агентства РАР дважды появились сообщения о начале частичной мобилизации. Спустя несколько минут информацию аннулировали.

Авиация Военные Польша
01 июня 2024, 12:40
Путин пожелал Пашиняну здоровья и счастья в день рождения
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Российско-армянские отношения основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил российский лидер. Путин выступил за то, чтобы их контакты и впредь успешно развивались на благо народов двух стран. Президент пожелал Пашиняну здоровья, счастья и благополучия.

«Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания», - передали в администрации премьера.

Пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора Путин и Пашинян обсудили график предстоящих контактов.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», - указано на сайте.

Ранее Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле после заседания Евразийского экономического союза. Они подвели итоги 10-летней работы, обсудили перспективы объединения и дальнейшую интеграцию. Как отметил президент России, товарооборот Армении со странами ЕАЭС пошел в рост.

Армения Россия Владимир Путин Правительство РФ Михаил Мишустин Никол Пашинян
01 июня 2024, 11:04
Итальянские бизнесмены тайно посетят ПМЭФ
РИА «Новости»
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Итальянские бизнесмены решили посетить Петербургский международный экономический форум, не афишируя свой визит. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Он рассказал, что на мероприятие прибудут 15 предпринимателей из Италии, которые хотят наладить связи с российскими коллегами и «прозондировать почву» в этом направлении. По его словам, в последние несколько лет бизнесмены приезжают на ПМЭФ тайно и проводят все встречи инкогнито.

ПМЭФ в этом году пройдет пройдет 5–8 июня, заявки на участие подали более 17 тысяч человек из 136 стран. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков указал, что мероприятие давно стало площадкой для деловых дискуссий и оформилось как «полноценный институт национального развития».

Италия Россия ПМЭФ-2024
01 июня 2024, 10:46
Толпа разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси
РИА «Новости»
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Толпа неизвестных напала ночью на офис оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба политической силы в социальной сети Facebook*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальной сети Facebook на территории Российской Федерации запрещена.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

В нападении участвовали порядка 100 человек. Злоумышленники разбили стекла и разгромили офис, от действий толпы пострадал также фасад дома и партийное оборудование. В пресс-службе случившееся назвали вандальской атакой и отметили, что она продолжалась примерно полчаса.

Ранее в Грузии прошли масштабные акции протестов против принятия закона об иноагентах. Несмотря на многочисленные митинги, председатель парламента Шалва Папуашвили пообещал подписать этот документ.

Грузия Михаил Саакашвили

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