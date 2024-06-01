«Задел уже создан». Лукашенко дал Пашиняну ценный совет

Лукашенко пожелал Пашиняну крепкого здоровья и сил для служения народу Армении. Он назвал премьера опытным политиком, который прекрасно понимает, что в международных отношениях следует придерживаться курса на сближение и партнерство.

Глава государства добавил, что Белоруссия и Армения будут и в дальнейшем сотрудничать в сферах торговли и промышленности.

«Значительный задел уже создан», - указал он.

Ранее Лукашенко озвучил важнейшие направления сотрудничества России и Белоруссии. По его словам, страны будут делать упор на работе в сфере инвестиций и высоких технологий.