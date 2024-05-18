Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция
Полиция Бишкека задержала четверых иностранцев и двоих граждан Киргизии за массовую драку 13 мая, послужившую поводом для волнений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан», - заявил представитель полиции.
Также задержали двух уроженцев Киргизии, которые участвовали в нападении на иностранцев. Конфликт в одном из хостелов Бишкека произошел 13 мая. За этим последовала акция протеста , участники которой требовали правосудия. В центре столицы собрались около тысячи человек, полиция оцепила район и выставила водометы.