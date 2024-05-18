Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе. Его слова привело агентство DPA.

«Безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», - подчеркнул политик.

По его словам, с этим мнением согласны в Европе и США. Канцлер призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

В сектор Газа необходимо поставить достаточное количество гуманитарного груза.

После провала переговоров с ХАМАС израильские военные обстреляли Рафах. Очевидцы сообщили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах.

Алжир и Словения обратились в ООН. Они потребовали провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.