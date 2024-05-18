18 мая 2024, 20:57

Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция

РИА «Новости»
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Полиция Бишкека задержала четверых иностранцев и двоих граждан Киргизии за массовую драку 13 мая, послужившую поводом для волнений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан», - заявил представитель полиции.

Также задержали двух уроженцев Киргизии, которые участвовали в нападении на иностранцев. Конфликт в одном из хостелов Бишкека произошел 13 мая. За этим последовала акция протеста , участники которой требовали правосудия. В центре столицы собрались около тысячи человек, полиция оцепила район и выставила водометы.

Драки Киргизия Протесты Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 21:00
Германия предостерегла Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе
Unsplash
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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе. Его слова привело агентство DPA.

«Безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», - подчеркнул политик.

По его словам, с этим мнением согласны в Европе и США. Канцлер призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

В сектор Газа необходимо поставить достаточное количество гуманитарного груза.

После провала переговоров с ХАМАС израильские военные обстреляли Рафах. Очевидцы сообщили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах.

Алжир и Словения обратились в ООН. Они потребовали провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.

Германия Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
18 мая 2024, 20:10
Почтовые марки с запахом багета появились во Франции
Freepik
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Во Франции представители почты занялись выпуском марок с ароматом багета. Всего произвели 594 тысячи таких образцов, стоимость каждого из которых составила 1,96 евро, сообщила газета Le Figaro.

Авторы статьи пояснили, что почтовая служба таким способом выразила уважение «жемчужине французской культуры», вошедшую осенью 2022 года в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По данным издания, ежегодно Франция производит шесть миллиардов багетов, что укрепляет статус этого хлебобулочного как части гастрономического наследия страны.

В марке с изображением багета встроена специальная капсула, которая активирует запах, если потереть наклейку.

Ранее зоозащитники захотели лишить Францию традиционного лакомства - лягушачьих лапок. По мнению экологов, пристрастие французов к этому блюду может закончиться сокращением популяций некоторых видов земноводных.

Франция Продукты
18 мая 2024, 19:27
Россия отправила в Китай «Мясной шаттл»
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Транспортная группа компаний Fesco отпавила в Китай железнодорожный состав с мясной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Мясной шаттл» - это первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет поставлять на китайский рынок различные виды мяса.

Груз производства агрохолдинга «Мираторг» общей массы 464 тонны отправили по железной дороге из Брянска. Время в пути составит 20-25 дней.

В китайской провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

Дороги Торговля Россия Поезда Китай
18 мая 2024, 18:01
Путин поставил Великобритании ультиматум в ответ на угрозы
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о «праве» ВСУ наносить удары оружием по российским регионам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум, сообщили китайские журналисты.

Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. По мнению авторов публикации, российский президент показал, чем обернутся провокации Великобритании.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство на Западе. Кроме того, совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина стали пощечиной для США.

Сейчас Россия - крупный игрок на мировой арене, заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер. А Путин является самым уважаемым президентом в мире.

США Великобритания Россия Оружие Запад Владимир Путин

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