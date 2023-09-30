Зацепившийся за линию электросетей военный вертолет упал в США

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По данным ведомства, «авиационное происшествие» произошло в округе Грант вечером в минувшую пятницу, 29 сентября, с вертолетом AH-64E Apache армии США. Винтокрылая машина приписана к 46-й эскадрилье воздушной кавалерии 16-й бригады боевой авиации.

«Погибших не было, но обоих пилотов эвакуировали в учебный центр Якима для обследования военными медиками. Происшествие находится в стадии расследования», - заявили военные.

Обслуживающая округ компания-поставщик электроэнергии Grant PUD уточнила, что после обрыва столбы сети загорелись, а провода частично упали в реку. Прибывшие на место полицейские перекрыли участок трассы. Без света остались около 50 домов.

В марте этого года пассажирам авиакомпании «Полярные авиалинии» пришлось менять самолет, потому что экипаж первого борта после посадки в якутском поселке Белая Гора столкнулся с линией электропередачи , расположенной на площадке для маневрирования. В Якутск пассажиров отправили резервным лайнером.

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