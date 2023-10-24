Забывший инструкции Байден вновь попал в неловкое положение

В понедельник, 23 октября, глава государства участвовал в мероприятии, посвященном экономической ситуации в регионах. После выхода на сцену, Байден поприветствовал собравшихся и начал проговаривать вслух полученные ранее инструкции.

«Я не представляю себя, а это делает Марк. Я забыл, Марк. Я сразу пошел на трибуну», - сказал американский лидер.

Байден не в первый раз демонстрирует странное поведение на публике. Например, в Японии он устроил «сражение» с зонтом. Президент США не смог его раскрыть, спустившись с трапа, поэтому ему пришлось стоять под ливнем.

Американцев неоднократно выражали беспокойство по поводу состояния здоровья 80-летнего президент. Байден часто падает на публике, а также забывает слова во время своих выступлений.