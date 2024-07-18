18 июля 2024, 18:06

Забывчивость довела Байдена до расистской оговорки

Global Look Press
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Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина и назвал его «чернокожим человеком» в интервью телеканалу Black Entertainment Television. Внимание на оговорку обратил внимание сайт Mediaite.

Во время интервью Байден заявил, что многие чиновники не понимали его решений, когда он назначал в свою администрацию темнокожих людей.

«Посмотрите, с каким гневом я сталкиваюсь, потому что я назначил, главой Минобороны, чернокожего мужчину, я назначил Кетанджи Браун главой Верховного суда», - заявил Байден, перепутав имя и должность помощника одного из членов Верховного суда Кетанджи Джексона.

Отрывок интервью быстро распространился в социальных сетях. Пользователи начали спорить, назвал ли Байден главу Пентагона просто «чернокожим мужчиной» или допустил неполиткорректное высказывание с расистским оттенком.

Многие напомнили, что Байден не в первый раз допустил оговорку в адрес афроамериканцев. В 2019 году его подвергли критики за слова, что «бедные дети должны быть такими же умными и талантливыми, как белые».

Кроме того после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом Байден перепутал имена вице-президента Камалы Харрис, которую назвал «вице-президентом Трампом» и украинского лидера Владимира Зеленского, которого представил «президентом Владимиром Путиным».

США Интервью Джо Байден
18 июля 2024, 18:36
Человека, предположительно, с поясом смертника заметили в городской электричке в Париже
Global Look Press
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В Париже эвакуировали станцию городской электрички (RER) Nation после сообщения, что в одном из поездов заметили мужчину, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщил сайт Actu17.

К станции прибыли подразделения бригады розыска и реагирования, а также специалисты по разминированию. Однако найти подозреваемого пока не удалось.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», - заявил изданию один из источников.

В июне во Франции по подозрению в терроризме задержали 26-летнего выходца из Донбасса.

В минувшем марте в Лувре получил от неизвестных письма с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства.

Париж Метро Франция
18 июля 2024, 17:19
Новый состав Еврокомиссии пообещали сделать гендерно сбалансированным
РИА «Новости»
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Новую гендерно сбалансированную Еврокомиссию пообещали сформировать к середине августа. Сроки назвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщило Reuters.

О формировании комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после того, как депутаты проголосовали за утверждение ее назначения на этот пост на 2025–2029 годы. Решение об этом поддержал 401 из 720 депутатов Европарламента.

«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину», - указала она.

Затем, по словам фон дер Ляйен, она проведет интервью с кандидатами в середине августа и выберет лучших, «которые разделяют приверженность Европе».

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», - пообещала глава ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз
18 июля 2024, 16:38
Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников
РИА «Новости»
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Российские компании на фоне усиления кадрового голода начали чаще формировать резерв соискателей на вакансии. Таким образом они заранее готовятся к вероятным уходам ценных сотрудников к конкурентам, сообщил «Коммерсант».

Источники в организациях под подбору персона отметили, что такая тенденция начала проявляться в последние месяцы на фоне общего дефицита кадров на отечественном рынке труда. Компании стали тщательнее готовится к возможному уходу сотрудников и начали формировать внешний резерв, так называемую «кадровую лидогенерацию».

Услуга заключается в выдаче заинтересованным компаниям готового списка потенциальных работников. При этом трудоустройство соискателям никто не гарантирует, а перечень могут передавать сразу нескольким компаниям.

Ранее стало известно, что среднедушевой месячный доход обеспеченных россиян составил 227 тысяч рублей. Свыше 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% россиян.

Россия Работа
18 июля 2024, 14:09
Венгрия упрекнула страны Балтии и Скандинавии за бойкот встреч в Будапеште
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Решение стран Прибалтики, Скандинавии и присоединившейся к ним Польши не приезжать в Будапешт на неформальные встречи министров стран Евросоюза говорит об их дурном вкусе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что европейские чиновники не могут себе представить, насколько интересной и веселой может стать их поездка.

«У них может быть дурной вкус. В Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» - задался вопросом Сийярто.

Ранее с критикой отказа от участия во встречах, организованных председательствующей в Совете Евросоюза Венгрией, выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что члены правительства его страны не станут поддерживать бойкот.

Канцлер пояснил, что если кто-то недоволен поведением премьер-министра Виктора Орбана, то стоит делать это публично, а не отказываться от участия в обсуждениях.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел Евросоюза отказались от проведения неформальной встречи в Будапеште и объявили, что вместо этого проведут совещание с с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем. Так они отреагировали на несогласованные с ЕС переговоры Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Венгрия Чиновники Переговоры Евросоюз

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