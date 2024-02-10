Забывчивость Байдена вызвала панику и ярость в Белом доме

Паника и ярость охватила резиденцию президента США в Вашингтоне. Белый дом не на шутку испугался, что избиратели начнут сомневаться в 81-летнем кандидате - Байден баллотируется на американских выборах в 2024 году.

«Опасения <…> заключаются в том, что документ усилит сомнения среди больших групп избирателей относительно способностей 81-летнего президента», - написали авторы материала.

Байден рассчитывает, что его переизберут на второй срок правления. Но его главный соперник - бывший президент Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Нынешний американский лидер стал часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров , «пообщавшись» с умершими канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден также не смог вспомнить даты важных событий своей жизни, например, когда умер его старший сын Бо. Доктор Марти Макари в эфире Fox News заявила - у Байдена деменция.