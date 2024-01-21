21 января 2024, 19:04

Забытый фонарик сорвал испытания двигателя истребителя США F-35

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Невнимательный авиатехник во время осмотра двигателя Pratt & Whitney перед очередными испытаниями новейшего истребителя США F-35 забыл внутри фонарик. Посторонний предмет упал в воздухозаборник и повредил мотор стоимостью 14 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные расследования Военно-воздушных сил США сообщил журнал Air & Space Forces Magazine.

Испытания нового двигателя проходили 15 марта 2023 года на авиабазе «Люк» в Аризоне.

Группе технического обслуживания поручили провести последний осмотр перед первым включением двигателя на поиск вероятных утечек топлива. Запуск прошел штатно, но при замедлении комиссия услышала посторонний шум.

В ходе проверки выяснилось, что двигатель получил серьезные повреждения, которые невозможно отремонтировать на месте.

Расследование установило, что один из техников нарушил правила инструкции и забыл в одном из отверстий двигателя ручной фонарик. Кроме того, он не заметил недостачи в своем наборе инструментов, как и сотрудники, которым он его сдал после работы.

Разработанные США истребители-невидимки F-35 оказались слишком дорогими в обслуживании. Военно-воздушные силы Южной Кореи отказались от их использования после того, как один из самолетов во время тренировочного полета столкнулся с птицей. Осмотр показал, что ремонт обойдется в 107,6 миллиона долларов США. Это выше, чем цена нового F-35.

США Истребители F-35
21 января 2024, 16:56
Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard
РИА «Новости»
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Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские танки Т-80БВМ превзошли по своим характеристикам немецкие боевые машины Leopard. Они лучше показали себя в условиях реальных боевых действий и продемонстрировали чудеса маневренности. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях его использовать в боях.

Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрелы из мощных систем вооружения.

Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.

Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.

Военные Россия Оружие Танки
21 января 2024, 16:36
Взрывы на терминале «Новатэк» в Усть-Луге организовала СБУ
РИА «Новости»
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СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua», назвав случившееся спецоперацией.

СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua» , назвав случившееся спецоперацией.

По версии Financial Times , взрывы в Ленинградской области организовали сотрудники ГУР украинского Минобороны.

Обе украинские спецслужбы неоднократно пытались приписать себе успехи в проведении терактов на территории России. На это неоднократно указывал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Пожар на терминале «Новатэк» произошел 21 января. Перед возгоранием были слышны звуки взрывов. В пресс-службе компании заявили, что, предварительно, причиной пожара стало внешнее вмешательство.

Работу терминала временно приостановили , спасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Пожары СБУ
21 января 2024, 14:52
Транзит судов через Босфор приостановили на неопределенный срок
Global Look Press
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Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

Речь идет о танкере Peria, который следовал из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Сейчас буксиры береговой охраны вызволяют танкер. Турция приостановила транзит судов с 06:00 21 января на неопределенный срок. Кроме того, властям пришлось ограничить проход судов через Дарданеллы из-за шторма. Им можно двигаться со скоростью менее десяти узлов.

Ранее 185-метровый танкер Sappho, следовавший в Грецию, заблокировал Дарданеллы. Причиной его остановки стала поломка двигателя.

Турция Россия Погода
21 января 2024, 14:44
МИД оценил позицию Германии по защите Израиля
РИА «Новости»
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Германия вновь начали проводить политику, которая основана на национальной дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат отреагировала на решение немецких властей противодействовать иску ЮАР в Международном суде ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Израиля.

«Истории известно много примеров, когда совершившие тяжелые проступки преступники вставали на путь исправления и помогали предотвратить аналогичные злодеяния. Но мы видим, что Германия решила пойти по другому пути. В ее поступках вновь появилось деление людей по национальному признаку, но которое вывели на более изощренный уровень», - сказала Захарова.

Комиссия Международного суда ООН начала слушание дела о геноциде со стороны Израиля с 11 января. Представители ЮАР заявляли, что вооруженное нападение на страну не может стать оправданием геноцида, после чего Германия сообщила о готовности противодействовать иску.

Германия Израиль Суд Мария Захарова ООН

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