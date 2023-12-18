18 декабря 2023, 15:56

Забвение и смерть. Судьбу Зеленского без поддержки Запада сочли незавидной

РИА «Новости»
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Конец денежных вливаний Европы и США в Украину означает конец киевского режима, заявил «360» политолог Петр Колчин. Таким образом он прокомментировал слова главы МВФ Кристалины Георгиевой о том, что Украина «продержится» без финансовой поддержки со стороны Запада всего пару месяцев.

Украина, пояснил Колчин, существует на кредиты и иностранные денежные транши. Ее оборона, социальная сфера, политическая система - все подпитывается за счет чужих средств.

«Экономических мощностей не хватает и наполовину этих расходов. Поэтому конец вливаний Европы и США в Украину означает конец и киевского режима и современного украинского государства», - подчеркнул собеседник.

У украинских властей нет денег для выполнения социальных обязательств, обслуживание государственного долга. На фоне этого, добавил Колчин, возросла дипломатическая активность президента Владимира Зеленского и его «шайки».

«Но ни США, ни Европа не могут дать Украине достаточное количество ресурсов, чтобы как-то стабилизировать ситуацию», - отметил эксперт.

Имеющихся у Украины средств без поддержки Запада может не хватить и на два месяца. То есть уже совсем скоро украинские власти начнут сокращать расходы и запустят печатный станок, но это еще глубже загонит страну в долговую яму.

«Западные страны могут приостановить помощь Украине, поскольку ресурсы на это направление у них стремительно кончаются. И что будет дальше с этими неонацистским цирком? Думаю, всем известно - забвение и смерть», - подытожил собеседник «360».

Газета Financial Times написала, что Зеленский во время визита в США умолял американские власти продолжить поддержку Украины. Однако его турне не дало результата.

США Владимир Зеленский Европа Украина
18 декабря 2023, 16:08
Лавров на примере Буданова объяснил несуверенность Украины
РИА «Новости»
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Связи руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданов с американскими кураторами лишний раз доказали, что страна не является суверенной. Об этом в эфире Первого канала сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Буданов и сам признавал, что работает вплотную с представителями Сил специальных операций США.

«Была же информация, что при ВСУ создали несколько специальных подразделений при координации с MI-6 и ЦРУ. Все еще вновь доказало, что Украиной пользуются, ей манипулируют, это несуверенная страна», - сказал глава ведомства.

Бывший сотрудник Пентагона в октябре сообщил, что российские войска ликвидировали инструкторов НАТО в зоне специальной операции. Он отмечал, что иностранные специалисты стали жертвой точного артиллерийского удара.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные наемники в рядах ВСУ в основном гибнут из-за собственной глупости.

США Сергей Лавров Военные Украина
18 декабря 2023, 16:04
Младенец выжил после попадания в воронку торнадо в США
Global Look Press
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Четырехмесячный мальчик выжил после того, как его затянуло в воронку торнадо в американском штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал WSMV.

Младенец едва не погиб из-за стихии, обрушившейся на город Кларксвилл. Мать ребенка, 22-летняя Сидни Мур, сообщила, что торнадо разрушил трейлер, в котором она жила с двумя детьми и их отцом.

По словам девушки, она находилась в спальне со старшим, годовалым, сыном, когда услышала вой ветра. Американка рассказала, что почувствовала опасность, подбежала к мальчику, накрыла его собой, и в этот момент рухнули стены.

Парень Мур находился в гостиной и увидел, как у передвижного дома оторвалась крыша. Затем кончик торнадо опустился и подхватил люльку со спавшим в ней младшим ребенком.

Отец успел схватиться за люльку и держался за нее какое-то время. Однако после этого его закрутило и отбросило.

Девушка со старшим сыном смогла выбраться из-под обломков трейлера. Вместе с парнем они 10 минут искали младшего ребенка. Пара увидела четырехмесячного мальчика живым - он лежал на поваленном дереве под проливным дождем.

«Я была почти уверена, что он мертв, и мы не собирались его искать», - поделилась мать младенца.

Торнадо, обрушившийся на Теннесси, оставил более 80 тысяч человек без электричества. Десятки получили ранения, не менее шести человек погибли из-за стихии.

США Дети
18 декабря 2023, 15:11
Очередной пакет антироссийских санкций вступит в силу 18 декабря
РИА «Новости»
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Очередной пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу уже в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Евросоюза, знакомый с ситуацией.

«Запущена письменная процедура [формального утверждения санкций на уровне министров стран Евросоюза]», - указал собеседник агентства.

По его словам, в ЕС ждут публикации 12-го пакета антироссийских санкций уже 18 декабря. Точное время его обнародования в официальном журнале Евросоюза и вступления в силу неизвестно.

Как отметила колумнист РИА «Новости» Елена Савельева, ссылаясь на подсчеты министерства иностранных дел и Евростата, общие потери Запада от санкций против РФ составили 1,5 миллиона долларов. А покупка Европой сжиженного природного газа после отказа от голубого топлива из России привели к переплате в 185 миллиардов евро.

Зарубежные компании , которые ушли с российского рынка с февраля прошлого года, потеряли в общей сложности свыше 103 миллиардов долларов.

Санкции Россия Евросоюз
18 декабря 2023, 14:30
Зеленский собрался провести итоговую пресс-конференцию
Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию 19 декабря. Анонс мероприятия разместили на сайте офиса лидера Украины.

От одного средства массовой информации на мероприятие могут аккредитовать по одному корреспонденту, фотографу и оператору. О месте и времени проведения пресс-конференции станет известно в письме-подтверждении аккредитации.

Западные журналисты отмечали, что у Зеленского вряд ли появится новогоднее настроение. Они отметили, что Украина все еще стоит на пороге нового года, в котором шансов на прекращение конфликта слишком мало.

Кроме того, ему предрекли серьезную волну критики от политических оппонентов в 2024 году, писал RT. Глава Украинского института политики Руслан Бортник отмечал, что соперниками президента являются коалиция мэра Киева Виталия Кличко, партия Петра Порошенко и ряд групп, которые связаны с зарубежными грантовыми проектами.

Владимир Зеленский Украина

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