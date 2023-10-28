Забор на границе Финляндии с Россией подняли на смех

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Поводом для возмущения стали результаты строительства первых трех километров ограждения, которые были ненадежными. После чего работники поменяли подход к строительству оставшейся части.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии представили в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», - указали в сюжете.

По словам руководителя проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также строители доработают множество деталей, например, крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.

МИД России ранее передал послу Финляндии Антти Хелантере информацию о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. По данным ведомства, такое решение приняли в качестве ответной меры на конфронтационные действия Финляндии против РФ.