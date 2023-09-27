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В четверг, 21 сентября, Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский может решать, когда начинать переговоры с Россией.

«Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что боевые действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, - это подписать капитуляцию», - заявил Риттер.

Бывший разведчик напомнил, что Россия выражала готовность к переговорам, в то время как Украина законодательно их запретила.

Ранее Кирби заявил, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине. Выделенных ранее средств хватит еще на несколько недель. Чиновник призвал конгресс принять решение о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов, запрошенных президентом Джо Байденом для помощи Украине.

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