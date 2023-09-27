«Заблуждается и откровенно врет». Заявление Кирби о России и Украине высмеяли в США
Бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер высмеял слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о президентах России и Украины. Свое мнение Риттер высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В четверг, 21 сентября, Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский может решать, когда начинать переговоры с Россией.
«Кирби сильно заблуждается и откровенно врет. Суть заключает в том, что боевые действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский. Единственное, что он должен будет сделать, - это подписать капитуляцию», - заявил Риттер.
Бывший разведчик напомнил, что Россия выражала готовность к переговорам, в то время как Украина законодательно их запретила.
Ранее Кирби заявил, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине. Выделенных ранее средств хватит еще на несколько недель. Чиновник призвал конгресс принять решение о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов, запрошенных президентом Джо Байденом для помощи Украине.
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