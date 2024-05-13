13 мая 2024, 05:18

«Заберут личные контакты». Британских военных пугали дронами РФ на учениях НАТО

РИА «Новости»
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Британских военных на учениях НАТО в Эстонии запугивали российскими дронами-шпионами, а эстонских еще и в воду заставляли прыгать для проверки отсутствия мобильных телефонов. Об этом сообщила газета The Times.

«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств „личные контактные данные близких“», - сказано в сообщении.

Издание отмечало, что для кибершпионажа якобы использовали сложные дроны, оснащенные электроникой наблюдения, и портативные телефонные антенны, которые перевозили по земле.

По словам одного из британских бойцов воздушной эскадрильи связи, военные опасались утечек информации с мобильных телефонов и данных геолокации, поэтому оставляли аппараты в жилых комнатах во время учений и операций.

Эстонским солдатам повезло меньше. Их заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что они не взяли с собой телефоны.

Ранее назвали цели учений Североатлантического альянса в Эстонии. Одна из них - анализ боевых действий на Украине с использованием данных, полученных во время учений.

Великобритания Беспилотники Военные учения Военные Россия НАТО
13 мая 2024, 09:58
Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы
Global Look Press
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Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.

Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье» , есть задержанные.

«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», - передали журналисты.

Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости» , перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.

Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном походят в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.

Армения Отставки Протесты Азербайджан
13 мая 2024, 09:30
Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси
Global Look Press
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Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них — один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них - один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что полицейские неоднократно призывали участников и организаторов акции «о необходимости повиновения». Однако часть протестующих все равно нарушала порядок, противостояла правоохранителям и оскорбляла их. Поэтому за административные правонарушения сразу по нескольким статьям задержали 20 человек, среди них три иностранца.

«В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», - уточнили в ведомстве.

Один американец отказался предоставлять полицейским персональные данные. Он требовал связаться с посольством США.

В Тбилиси проходят протесты из-за закона об иноагентах. Власти Грузии заявляли, что демонстрацию организовали из-за рубежа.

Грузия США Законы Протесты Россия
13 мая 2024, 09:12
Вечеринка в США с участием тысячи человек закончилась стрельбой
Freepik
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В Соединенных Штатах во время вечеринки произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщило издание Daily Mail Online.

Журналисты уточнили, что многолюдное уличное развлекательное мероприятие прошло 11 мая в Стоктоне, штате Алабама.

Несколько участников вечеринки начали стрелять по толпе. В результате пострадали 16 человек, троих из которых спасти не удалось.

Сотрудникам полиции пока не удалось арестовать подозреваемых в нападении. Мэр Филадельфии Джим Кенни утром 13 мая призвал правительство решить проблему доступности огнестрельного оружия в США. Сейчас ведется розыск причастных к стрельбе.

Ранее во Франции задержанный мужчина в участке выстрелил в сотрудников полиции. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. Коллеги раненых правоохранителей открыли огонь по злоумышленнику.

США Стрельба
13 мая 2024, 07:46
Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия и изучил характеристики новой снайперской винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын опробовал один из образцов оружия в тире и высоко оценил его точность и мощность. Агентство опубликовало фотографию пораженной в десятку мишени.

«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу - прим. ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне», - указали в издании.

Лидер Северной Кореи также отметил необходимость «в корне» обновить стрелковое оружие и модернизировать оборонные предприятия.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в том, что военные минируют дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap , взрывные устройства установили даже на трассах, считавшимися символами межкорейского примирения и сотрудничества.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Оружие

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