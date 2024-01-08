Забастовка фермеров остановила работу завода Volkswagen в Германии

По данным издания, митингующие заблокировали подъезды к заводу в нижнесаксонском Эмдене, поэтому сотрудники не смогли добраться до работы. Работу производства приостановили. Предположительно, завод начнет функционировать с 9 января.

Немецкие фермеры устроили забастовки по всей Германии из-за мер правительства по экономии бюджета, в частности отмены льгот. Рабочие заблокировали своими тракторами ряд автобанов. На технику прикрепили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего». Акцию жители ФРГ собираются продолжать до 15 января, после они намерены устроить главный митинг в центре Берлина.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для «360» назвал протесты «воплем отчаяния народа». По его мнению, действующее правительство Германии запустило процесс уничтожения страны, в том числе «во имя Украины».

Ранее Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что восстановление государственной финансовой системы республики потребует жестких мер экономии. Худшие времена еще впереди. Французам необходимо сэкономить еще 12 миллиардов евро в 2025 году, чтобы сократить огромный внешний долг государства.