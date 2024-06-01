За три минуты до старта. Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили

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Остановку объявили за три минуты и 50 секунд до старта. Причины отмены полета и его новую дату не назвали.

В космическом аппарате находились астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

Беспилотный полет Starliner на МКС состоялся в 2022 году.

Сегодня к международной космической станции пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-27». Стыковка прошла автоматическом режиме в 14:43 по московскому времени. Аппарат доставил на орбиту аппаратуру, одежду, топливо, питание, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства.