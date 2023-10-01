За рамками бюджета. Помощь Украине предложили вынести в отдельный законопроект в США
Администрация президента США призвала спикера Палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект о выделении помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Мы полностью ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования поддержки Украины, вскоре вынесет на обсуждение отдельный законопроект», - заявили в Белом доме.
Такое заявление администрация американского президента сделала на фоне утверждения краткосрочного бюджета США. Проект финансирования правительства на срок в 45 дней не включает военную помощь Украине.
Ранее палата представителей США поддержала этот законопроект. Теперь документ отправят для рассмотрения в Сенат.
Если американские власти не утвердят бюджет до 1 октября, это может привести к шатдауну - остановке работы правительства страны.