За рамками бюджета. Помощь Украине предложили вынести в отдельный законопроект в США

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«Мы полностью ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования поддержки Украины, вскоре вынесет на обсуждение отдельный законопроект», - заявили в Белом доме.

Такое заявление администрация американского президента сделала на фоне утверждения краткосрочного бюджета США. Проект финансирования правительства на срок в 45 дней не включает военную помощь Украине.

Ранее палата представителей США поддержала этот законопроект. Теперь документ отправят для рассмотрения в Сенат.

Если американские власти не утвердят бюджет до 1 октября, это может привести к шатдауну - остановке работы правительства страны.