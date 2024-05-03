«За пределами добра и зла». Богатые страны попали в безвыходное положение из-за госдолга

«Главный вопрос - что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение - безвыходное», - указал он.

Можин отметил, что долги бедных стран стоит списывать либо реструктурировать, а богатые могут пойти несколькими путями. Либо достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его несколько лет и медленно сокращать долг, мирясь с неизбежной рецессией, либо обесценить долг с помощью инфляции или вырасти из него путем роста экономики. Однако в случае с США аналитики МВФ исключают все эти возможности. Стране остается только бездействовать и наблюдать за накоплением госдолга.

Есть еще «отвратительный пятый вариант»: реструктурировать долговые обязательства в одностороннем порядке. Причем это сделают только для зарубежных держателей государственных облигаций.

«Это будет уже совсем за пределами добра и зла», - считает Алексей Можин.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал о непосильных долгах, набранных странами Европы.