20 мая 2024, 03:26

За полетом турецкого БПЛА в Иране следили более 200 тысяч человек

РИА «Новости»
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За полетом турецкого БПЛА, который ищет упавший вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, следили более 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Беспилотник достиг провинции Верзеган, где произошло ЧП. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что авиапроисшествие с иранским лидером его шокировало, и что это ЧП необходимо расследовать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин внимательно отслеживает информацию о жесткой посадке вертолета, в котором находился иранский президент.

Беспилотники Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 03:47
Американцев и британцев уличили в организации путча в Конго
Unsplash
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Несколько американцев и один британец оказались замешаны в попытку организации государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило AFP.

«Ряд американцев <…> и один конголезец - „натурализованный британец“ - были среди виновников попытки путча» - написали авторы сообщения со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.

Правоохранительные органы республики задержали около сорока мятежников, при этом еще четверых, включая лидера повстанцев - конголезца, имевшего американский паспорт, ликвидировали.

Ранее сообщалось, что военные провели операцию 19 мая после того, как заговорщики с флагами Республики Заир (так ранее называли ДРК) ворвались во Дворец нации. Во время атаки они ликвидировали организатора попытки переворота.

Россиянам посоветовали не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка.

Африка Военные Армия
20 мая 2024, 03:31
КНДР повысит готовность к ядерному сдерживанию из-за США
РИА «Новости»
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КНДР вынуждена повысить готовность к ядерному сдерживанию из-за действий США. Об этом сообщил представитель МИД республики, его слова привело северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР предприняли шаги по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в ответ на ядерное испытание, которое провели США.

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права», - сообщил представитель МИД КНДР.

Республика не допустит стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

В США 18 мая провели субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. В Штатах заявили, что планируют проводить больше таких испытаний.

КНДР вынуждена повысить готовность к ядерному сдерживанию из-за действий США. Об этом сообщил представитель МИД республики, его слова привело северокорейское Центральное телеграфное агентство ( ЦТАК ).

Ядерное оружие США КНДР
20 мая 2024, 02:36
Вучич призвал начать расследование крушения вертолета с президентом Ирана на борту
РИА «Новости»
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Авиапроисшествие, в результате которого вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил аварийную посадку, необходимо расследовать. Об этом в соцсети Х написал президент Сербии Александр Вучич.

«Меня шокировало известие о несчастном случае», - добавил сербский лидер.

Ранее стало известно, что зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с иранским лидером на борту, сократили до двух километров. По словам замначальника поисковой операции Мохаммада Кабади, время в пути спасателей до места ЧП составит не менее трех часов.

Президент России Владимир Путин распорядился направить специалистов для оказания помощи в поиске упавшего вертолета.

По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.

Вертолеты Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 02:18
Песков заявил, что Путин следит за ситуацией с вертолетом Раиси
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин внимательно отслеживает информацию о жесткой посадке вертолета, в котором находился иранский президент Эбрахим Раиси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси», - заявил он.

Песков объяснил, что Путин дал указания МЧС и Минобороны, ведомства подготовили вертолетные группы и 60 спасателей для поисковой операции.

«Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», - объяснил Песков.

Ранее иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что Россия отправит горноспасателей для помощи в поиске вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным журналистов, такое поручение дал Путин.

Вертолеты Дмитрий Песков Авиакатастрофы Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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