13 января 2025, 03:34

«За гранью воображения». Ульянов отреагировал на запрет Польши на пролет словацкой делегации

РИА «Новости»
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Решение Польши закрыть свое воздушное пространство для словацкой делегации, направлявшейся в Москву, просто немыслимо. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

По его словам, между странами - членами Евросоюза осложнились взаимоотношения в связи с различным пониманием вопроса войны и мира.

«Решение закрыть воздушное пространство для оппонентов из другой страны - за гранью воображения», - отметил постпред.

Так он прокомментировал новость о том, что Польша закрыла свое воздушное пространство для самолета парламентской делегации Словакии, которая летела в Россию с рабочим визитом. Маршрут делегатов пришлось удлинить и пролететь над Германией и Чехией.

При этом министр обороны Польши призвал не летать в Москву. Вместо этого он порекомендовал летать в Варшаву.

Германия Чехия Запреты Международные отношения Самолеты Россия Евросоюз Польша Словакия Москва
13 января 2025, 08:46
Учения НАТО Steadfast Dart 2025 стартовали в Румынии
РИА «Новости»
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В понедельник, 13 января, на семи полигонах в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Основная задача маневров - укрепить восточный фланг альянса. В учениях примут участие порядка 10 тысяч военных из десяти стран НАТО, более 250 самолетов, 17 военно-морских средств и 1,5 тысячи единиц техники. Учения продлятся до 26 февраля.

Цель маневров - проверка «возможностей стран-членов альянса и процедуры развертывания, а также оперативной совместимости между государствами, предоставляющими войска и принимающими их».

По замыслу штаба НАТО в Европе, в ходе маневров военные покажут готовность к любым операциям на расстоянии в тысячи километров.

Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре отмечал, что в НАТО в 2028–2029 годах ожидают «нападения» со стороны России.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не планирует нападать на Запад. Он подчеркнул, что российская сторона не планирует развязывать «какие-то военные кампании».

Военные НАТО Румыния
13 января 2025, 05:17
Япония сообщила о последних согласованиях встречи с Трампом
РИА «Новости»
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Япония в ходе подготовки ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом проводит окончательные согласования. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, его процитировало РИА «Новости».

«Мы проводим последние согласования для скорой реализации встречи», - сказал японский премьер.

По данным агентства, Исиба прибудет в США в начале февраля для первой встречи с американским лидером.

Также авторы статьи сообщили, что на инаугурации Трампа Японию будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая вместо посла Японии в США. Это решение связано с тем, что Ивая будет налаживать контакты с будущим главой госдепартамента Марко Рубио и займется скорейшей подготовкой встречи двух лидеров.

Ранее наряду с США правительство Японии расширило список антироссийских санкций. Ограничения коснулись трех российских банков, 29 юридических и 11 физических лиц.

США Япония Международные отношения Дональд Трамп
13 января 2025, 04:59
Массовая забастовка против сокращения соцвыплат началась в Бельгии
РИА «Новости»
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Всеобщая забастовка против сокращения социальных выплат началась в воскресенье в Бельгии. Участники акции протестуют против сокращения пенсий на три миллиарда евро, сообщил телеканал RTBF.

Три крупнейших профсоюза Бельгии сообщили, что акция продлится 24 часа. В ней примут участие учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов. Также о протесте заявили тюремные надзиратели, почтальоны и пожарные. По сообщению телеканала, на время акции городской транспорт прекратит работу, в королевстве отменили около 70% авиарейсов.

Акции протеста начались после сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на три миллиарда евро. Инициатором выступил кандидат на пост премьера Барт Де Вевер, который ранее поддержал увеличение военных расходов королевства.

Ранее в офис премьера Бельгии прислали письмо со стрихнином. В больницу попала сотрудница, которая вскрыла конверт.

Евро Пенсия Бельгия Протесты Забастовки
13 января 2025, 03:51
В Британии призвали снова открыть «Северный поток»
РИА «Новости»
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Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток — 2» и вернуться к покупке природного газа из России. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, целая ветка газопровода «Северный поток» осталась неповрежденной, и ее можно снова ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

«Давайте будем покупать хороший газ по приемлемой цене у наших друзей из России», - призвал Кертен.

Кроме британского политика, похожее мнение выразила кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на грядущих парламентских выборах.

Ранее США ввели новые санкции против ряда компаний из России, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. В Госдепартаменте считают проект не энергетическим, а геополитическим, который поможет России якобы шантажировать европейские страны.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток - 2» и вернуться к покупке природного газа из России. Об этом он написал в соцсети Х.

Германия США Великобритания Газопровод Северный поток — 2 Газ Строительство Соцсети Санкции Россия Северный поток Выборы Покупки

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