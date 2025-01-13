«За гранью воображения». Ульянов отреагировал на запрет Польши на пролет словацкой делегации

По его словам, между странами - членами Евросоюза осложнились взаимоотношения в связи с различным пониманием вопроса войны и мира.

«Решение закрыть воздушное пространство для оппонентов из другой страны - за гранью воображения», - отметил постпред.

Так он прокомментировал новость о том, что Польша закрыла свое воздушное пространство для самолета парламентской делегации Словакии, которая летела в Россию с рабочим визитом. Маршрут делегатов пришлось удлинить и пролететь над Германией и Чехией.

При этом министр обороны Польши призвал не летать в Москву. Вместо этого он порекомендовал летать в Варшаву.