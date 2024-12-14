Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту

Процесс голосования на выборах президента Грузии в здании парламента проходит спокойно. Трансляция идет в прямом эфире на сайте законодательного органа.

В 09:00 началось заседание Центральной избирательной комиссии Грузии, которое продлится до 14:00 (до 13:00 по московскому времени). В заседании не принимает участие оппозиция.

Параллельно на улице проходит акция протеста. Ее участники проводят различные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Эти действия направлены на то, чтобы указать единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили, на отсутствие у него высшего образования.

Отар Зурабишвили, брат Саломе Зурабишвили, принес с собой воздушные шары с изображениями пингвинов и зебр. Эти животные имеют особое значение для Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта». Известно, что он держал их у себя дома.

Зурабишвили демонстративно прошлась пешком перед зданием парламента страны в Тбилиси.

Ранее к зданию парламента Грузии стянули полицию. Правоохранительные органы перекрыли переулки, ведущие к зданию парламента с обеих сторон. Это позволило им контролировать все входы. Кроме того, у парламента выстроилось большое количество полицейских машин.