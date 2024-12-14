Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту
Парламент Южной Кореи выступил за импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата, сообщило РИА «Новости».
Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.
В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.
Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.