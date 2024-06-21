Южнокорейский МИД решил вызвать российского посла из-за договора с КНДР

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По информации собеседников издания, посла Георгия Зиновьева вызовут в МИД 21 июня. До дипломата собираются донести позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который лидеры России и КНДР подписали в минувшую среду.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выражал обеспокоенность из-за документа и заявлял, что любая прямая или непрямая помощь, которая усиливает военный потенциал Северной Кореи, выступает явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент России и председатель КНДР заключили 18 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян.

На пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам и Северную Корею российский лидер указывал, что Южной Корее не стоит беспокоиться в связи с новым договором РФ и КНДР.

«Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии», - пояснил он.