Южнокорейские военные снова открыли стрельбу после нарушения границы с КНДР

По информации комитета, 18 июня около 08:30 по местному времени группа северокорейских военных (около 20-30 человек), которые несут службу в демилитаризованной зоне, ненадолго перешла на противоположную сторону.

Пограничники Южной Кореи объявили об этом через аппаратуру и открыли предупредительный огонь, после этого военные КНДР вернулись назад. При этом южнокорейские военнослужащие не исключили, что пересечение границы могло быть случайным.

По информации Yonhap, местность на этом участке сильно покрыта порослью, с учетом этого знак демилитаризованной зоны могли не заметить.

В прошлый раз границу с Южной Кореей пересекли около 20 солдат КНДР. Это произошло 9 июня. Они так же перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись после предупредительных выстрелов.

Несколькими днями ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.