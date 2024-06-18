18 июня 2024, 11:49

Южнокорейские военные снова открыли стрельбу после нарушения границы с КНДР

Global Look Press
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Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил о повторном нарушении границы военными из КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации комитета, 18 июня около 08:30 по местному времени группа северокорейских военных (около 20-30 человек), которые несут службу в демилитаризованной зоне, ненадолго перешла на противоположную сторону.

Пограничники Южной Кореи объявили об этом через аппаратуру и открыли предупредительный огонь, после этого военные КНДР вернулись назад. При этом южнокорейские военнослужащие не исключили, что пересечение границы могло быть случайным.

По информации Yonhap, местность на этом участке сильно покрыта порослью, с учетом этого знак демилитаризованной зоны могли не заметить.

В прошлый раз границу с Южной Кореей пересекли около 20 солдат КНДР. Это произошло 9 июня. Они так же перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись после предупредительных выстрелов.

Несколькими днями ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Южная Корея КНДР
18 июня 2024, 11:32
Стало известно об условиях сделки потенциального генсека НАТО с Венгрией
РИА «Новости»
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал в случае вступления в должность генсека НАТО сделать исключение для Венгрии и не заставлять участвовать в операциях в поддержку Украины. О сделке сообщила газета Financial Times.

«[Рютте] пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», - заявил автор статьи.

По информации издания, политик сделал это предложение премьер-министру Виктору Орбану в надежде занять высокий пост. Венгерские власти критиковали позицию Рютте по обязательному участию всех членов альянса в военных операциях за пределами НАТО.

Йенс Столтенберг заявлял о желании покинуть пост генсека. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям» , что независимо от личности руководителя стратегия альянса останется прежней.

Венгрия Международные отношения НАТО
18 июня 2024, 11:28
Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР.

Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Во вторник, 18 июня, стартует визит Путина в КНДР. Он продлится два дня. Президент посетит страну по приглашению Ким Чен Ына.

Это уже второй визит российского лидера в Северную Корею за историю двусторонних отношений государств. Первый состоялся в 2000 году.

«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», - следует из текста распоряжения.

Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.

Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.

КНДР Владимир Путин
18 июня 2024, 07:39
Россию и КНДР призвали объединиться и отразить любые угрозы
РИА «Новости»
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Объединив усилия, Россия и КНДР смогут ответить на любую угрозу и обеспечить своим народам мирное существование. Об этом заявила северокорейская газета «Нодон Синмун».

Жителям страны объявили о предстоящем визите российского президента Владимира Путина. Его приезд, по словам автора статьи, имеет большое значение для развития дружественных отношений между странами и их выхода на новый, более высокий уровень.

«Победы и достижения, достигнутые двумя странами, показывают, что, ценя и постоянно укрепляя традиции дружбы и единства, мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», - заявил журналист.

Враждебные силы, по словам журналиста, постоянно повышают уровень угроз и шантажа, пытаясь посягнуть на интересы национальной безопасности и развития России и КНДР. Автор статьи призвал народы и военных двух стран работать вместе, чтобы защитить суверенитет, обеспечить мир и безопасность в регионе.

Путин посетит КНДР 18 июня. Перед визитом в газете «Нодон синмун» опубликовали статью президента о ситуации на Украине и геополитических вызовах.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия
18 июня 2024, 05:51
Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой стран БРИКС. В итоге из-за этого ему придется пойти на уступки в конфликте с Россией, заявило издание Bloomberg.

«Эта мягкая поддержка [России странами БРИКС] может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки», - отметили авторы статьи.

Они добавили, что государства за пределами Запада уже неоднократно говорили о бессмысленности форумов без участия России. Несмотря на ожидания украинских властей, РФ все еще не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами стран Запада. При этом союзники Украины оказались больше вовлечены в собственные проблемы и не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание.

В публикации напомнили, что президент США Джо Байден не стал приезжать на конференцию по Украине, а лидер Франции и канцлер Германии уехали с саммита досрочно.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия

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