11 июня 2024, 07:36

Южнокорейские военные открыли стрельбу в сторону солдат КНДР

Global Look Press
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Группа северокорейских военнослужащих на короткое время пересекла военную демаркационную линию. После предупредительных выстрелов в их сторону солдаты вернулись на свою территорию. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На территорию соседнего государства группа из 20 человек зашла 9 июня. Они нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны примерно в 12:30 по местному времени (06:30 по московскому времени).

После вторжения на свою территорию южнокорейские военные обратились к северянам с помощью аппаратуры и сделали предупредительные выстрелы. По данным агентства, признаков «необычного поведения» в действиях солдат КНДР не было.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун предположил, что северокорейские военнослужащие пересекли линию случайно. Он отметил, что в той зоне растет густая трава и кусты, из-за которых сложно заметить демаркационную линию.

Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором.

Северная Корея Стрельба Военные Южная Корея КНДР
11 июня 2024, 08:26
Более 50 дипмиссий прибыли в посольство в Токио на День Росиии
Викимедиа
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Свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии прибыли на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также на мероприятие приехали свыше 350 гостей. У здания посольства в Токио выстроилась очередь желающих лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.

Среди гостей заметили бывшего японского премьер-министра Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки. Также прибыли известные общественные деятели, журналисты, спортсмены и представители культуры.

В прошлом году на празднование Дня России приехали 37 руководителей посольств и 300 гостей.

Как сообщил ТАСС , российский посол обратился к собравшимся. Ноздрев заявил, что несмотря на действия западных политических элит, РФ ощущает поддержку единомышленников. По его словам, она исходит даже от самих стран Европы, где прогрессивная часть населения понимает принципиальную позицию России.

Спортсмены Япония Депутаты Россия Запад
11 июня 2024, 07:50
Россия и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси
Global Look Press
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Россия и Иран планируют заключить договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Сейчас процесс работы над документом временно приостановили из-за проблем у иранской стороны. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что договор является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало своей силы. Кабулов добавил, что работа по документу продолжится, и после согласования текста лидеры Ирана и России подпишут соглашение.

«Я не сомневаюсь в том, что она (работа - прим. ред.) будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», - указал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни п ровели переговоры в Нижнем Новгороде. Дипломаты обсудили формирование стратегического партнерства двух государств.

Президент Ирана Эбрахим Раиси умер 19 мая. Вертолет с главой государства разбился в горной местности недалеко от города Варзакан.

Россия МИД РФ Иран
11 июня 2024, 05:40
США начали мстить за свой позор в Афганистане, спонсируя терроризм
Unsplash
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США не смогли смириться со своим проигрышем в Афганистане и поэтому пытаются отомстить за свой позор. Такое мнение выразил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА «Новости».

По его словам американская сторона финансирует ряд террористических организаций, чтобы нанести ущерб талибам*, которые пришли к власти в Афганистане после ухода США.

«Англосаксы <…> используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других [подобных организаций]», - сказал он.

Ранее представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что беспилотники США нарушили воздушное пространство Афганистана. Дроны заметили в небе над провинциями Нимроз и Кандагар.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в России.

** ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России.

США Афганистан Международные отношения
11 июня 2024, 05:21
Фанаты пришли в ужас от исхудавшей от «Оземпика» Кристины Агилеры
РИА «Новости»
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Американскую певицу Кристину Агилеру раскритиковали из-за неестественной худобы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Артистка опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках звезда позирует в телесном боди, хорошо подчеркнувшим ее фигуру. Также знаменитость надела высокие белые сапоги на каблуках и колье.

Поклонники написали под фото, что Агилера выглядит экстремально худой. Один из них предположил, что вокалистка принимает препарат «Оземпик», исключающий чувство голода. Некоторые фанаты не узнали звезду на снимках, кто-то даже заявил, что «она выглядит ужасно».

Ранее стало известно, что телеведущая Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннским кинофестивалем. Она осветлила каштановые волосы и стала пепельной блондинкой. Фанаты положительно оценили перемены в облике знаменитости.

Фото Фанаты Лекарства Музыка

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